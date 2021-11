«La saga Gucci»: devenir un Gucci

Au programme du nouveau long métrage de Ridley Scott? Meurtre, ambition et cupidité. Et qui de mieux qu’une impressionnante brochette d’acteurs comprenant Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek et Al Pacino pour donner vie à cette histoire vraie?

Dans les années 1970, la maison Gucci est gérée par Aldo (Al Pacino) et Rodolfo (Jeremy Irons). Leurs fils respectifs, Paolo (Jared Leto) et Maurizio (Adam Driver) ne semblent ni aptes ni disposés à prendre leur suite. Jusqu’à ce que Maurizio épouse Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Car la jeune femme et Aldo finissent par convaincre son nouveau mari d’intégrer les rangs de la maison de couture. Et le couple débute alors une ascension irrésistible, jusqu’à ce que tout s’écroule. Voici donc ce qu’il faut savoir des coulisses de ce film événement.

Le long métrage est une adaptation de l’ouvrage «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed» de Sara Gay Forden, publié en 2001. C’est Giannina Scott, la femme du réalisateur Ridley Scott – et également productrice –, qui en a acheté les droits d’adaptation il y a 20 ans.

«La saga Gucci» a été tourné en 43 jours, en ordre chronologique, à Rome et dans le nord de l’Italie. Et Milan a servi de décor aux scènes censées se dérouler à New York.

Le scénariste Roberto Bentivegna, d’origine italienne, a signé le script de «La saga Gucci», effectuant ses propres recherches. Il a ainsi ajouté des informations glanées dans des journaux et des entrevues, dont le fait, par exemple, que Paolo éprouvait une fascination pour les pigeons. Et l’auteur n’a pas hésité à comparer les Gucci avec les Médicis. «Ils s’affrontaient les uns les autres, sans réaliser que, ce faisant, ils détruisaient ce qu’ils avaient construit. D’un point de vue tant littéraire que cinématographique, cette histoire se prête parfaitement à un traitement narratif parce qu’elle en est une de trahison.» Et l’auteur a effectué un autre parallèle. «Comme pour Michael Corleone dans "Le parrain", il y a un certain fatalisme dans l’ascension de Maurizio. Il sait très bien que cela va mal finir.»

C’est après voir vu «Une étoile est née» que Ridley Scott a approché Lady Gaga pour le rôle de Patrizia. La chanteuse et actrice s’est tout de suite plongée dans son personnage, vivant dans la peau de Patrizia pendant 18 mois et adoptant un accent italien dont elle a eu le plus grand mal à se débarrasser. Elle n’a jamais voulu rencontrer la véritable Patrizia, préférant «découvrir cette histoire avec des yeux de femme curieuse, intéressée par une approche journalistique. Ce qui signifie que personne n’allait me dire qui est Patrizia Gucci. Pas même Patrizia Gucci.»

Jared Leto s’est, lui aussi, jeté dans son personnage. Son maquillage et ses prothèses – il arrivait tous les matins à 4 h 30 pour se laisser grimer – le rendaient à ce point méconnaissable que, lors de la première journée de tournage, il s’est amusé à accoster Al Pacino sur le plateau sans lui révéler qui il était.

Parmi les accessoires du film figure une Lamborghini Diablo de 1991, prêtée par le constructeur automobile à la production. La Jaguar C de 1969 a, elle, été fabriquée spécialement pour le tournage puisque seuls six exemplaires avaient été construits à l’époque.

Au total, les essayages de Lady Gaga ont duré pas moins de 60 heures.

Le costumier Janty Yates a choisi de commander les costumes d’Adam Driver, d’Al Pacino et de Jeremy Irons chez le même couturier new-yorkais que celui qu’il avait utilisé pour habiller Denzel Washington dans «Gangster américain».

«La saga Gucci» prend l’affiche le 24 novembre.