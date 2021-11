Le père Noël sillonnera le centre-ville de Montréal durant les Fêtes

Alors que les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 ne permettent pas d’organiser le traditionnel défilée du père Noël encore cette année, Saint Nicolas sillonnera le centre-ville de Montréal durant la période des Fêtes.

Ainsi, petits et grands auront l’occasion de croiser le père Noël chaque fin de semaine d’ici Noël. Toutefois, pour l’apercevoir il faudra jouer à cherche et trouve puisque son emplacement exact ne pourra être dévoilé à l’avance pour éviter les rassemblements.

Pour ceux et celles qui aimeraient le rencontrer et prendre une photo avec lui, il sera possible de prendre rendez-vous. Les détails quant à la procédure pour se faire seront dévoilés ultérieurement, indique la Société de développement économique (SDC) Montréal centre-ville dans un communiqué.

Ces visites du père Noël au centre-ville de la métropole québécoise s’inscrivent dans une programmation de la SDC Montréal centre-ville pour «ramener la magie des Fêtes au centre-ville».

Par ailleurs, un parcours illuminé mettant en vedette des structures étincelantes et des œuvres d’art illuminées sera installé entre le Square Cabot et la Place des Arts.

«En plus du retour des magnifiques Lumières sur Peel, qui nous racontent la riche histoire des clans de Kanien’kehá:ka, vous apercevrez aussi des animaux géants illuminés», détaille la SDC Montréal centre-ville.

De plus, du 18 novembre 2021 au 9 janvier 2022, une œuvre interactive et lumineuse sera aménagée sur le parvis de l’Église unie Saint-James.

«Composée de trois structures lumineuses, colorées et musicales, l’œuvre les Diamants prend vie lorsqu’on fait tourner les structures. Ainsi, durant la journée, elles reflètent la lumière ambiante alors que la nuit, elles s’illuminent dans un tourbillon», explique-t-on.

Dès le 1er décembre, la SDC Montréal centre-ville proposera également un calendrier de l’Avent qui offrira 25 jours d’aubaines, d’activités et de concours aux participants.

La période des Fêtes sera à nouveau égayée par le retour du concours Gagne tes achats au centre-ville durant le mois de décembre. Grâce à une facture d’achat, d’hôtel, de repas ou même d’activité, vous aurez une chance sur 10 de gagner vos achats.