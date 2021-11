Le test PCR obligatoire au retour de voyage toujours utile?

La levée du test PCR pour les voyages de moins de 72 heures à l’étranger a soulevé la question de la pertinence de conserver le test pour les plus longs séjours.

«Est-ce que c’est encore utile le requis du test PCR au retour? La question mérite d’être posée avec les cas qu’on voit», a lancé Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyage du Québec en entrevue samedi à LCN.

Bien qu’il soit conscient qu’il «faut faire attention» avec la COVID-19, M. Boissonneault a soutenu que le test obligatoire au retour au Canada freine encore plusieurs voyageurs.

Si plusieurs familles profitent habituellement du temps des Fêtes pour voyager, les restrictions font en sorte que plusieurs d’entre elles se ravisent.

«C’est entre 30 et 40 % de notre chiffre d’affaires les familles qui voyagent. Et là, généralement à Noël, ce sont des familles qui voyagent, tout comme à la relâche , donc ce chiffre d’affaires là est beaucoup plus autour du 60 %. Donc c’est ça qui fait que ça brime un peu la reprise», a expliqué l’agent de voyage.

