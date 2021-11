Retour des Nordiques: Legault confond passions personnelles et intérêt national, selon GND

Le premier ministre François Legault fait fausse route en plaçant le retour des Nordiques dans le haut de sa liste de priorités, estime Gabriel Nadeau-Dubois.

«Je pense que François Legault a la fâcheuse tendance à confondre ses passions personnelles pour l’intérêt national», a déclaré le chef parlementaire de Québec solidaire, samedi, lors d’un point de presse avant l’ouverture du congrès politique de sa formation.

Grand fan de hockey, M. Nadeau-Dubois s’interroge sur la pertinence de relancer les démarches pour ramener à Québec une équipe de la Ligue nationale de hockey à ce moment-ci.

« Moi aussi, j’aimerais que les Nordiques reviennent. Quelle belle rivalité ça ferait avec les Canadiens de Montréal. Mais on est en plein état d’urgence sanitaire, on est en pleine crise climatique, on est en pleine crise du logement. Est-ce que c’est ça, la priorité? Je trouve ça très spécial », a-t-il affirmé.

François Legault a relancé l’idée d’un retour des Nordiques cette semaine, allant jusqu’à nommer le ministre des Finances Eric Girard comme principal interlocuteur de la LNH. Celui-ci doit d’ailleurs rencontrer le commissaire Gary Bettman en janvier prochain.

Troisième lien

Sur un autre grand dossier de la Capitale-Nationale, le troisième lien, Gabriel Nadeau-Dubois a refusé de dire si une version du tunnel uniquement dédiée au transport en commun serait acceptable à ses yeux.

«Bien sûr qu’un projet de transport en commun, en soi, on a, je dirais, un préjugé favorable, a-t-il déclaré. Mais si c’est pour coûter des sommes épouvantables et ne pas régler le problème de congestion, ce ne sera pas la même chose.»

