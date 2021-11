Rouge et Or: un doublé historique en cross-country

Pour la première fois de son histoire, le club de cross-country du Rouge et Or a décroché les titres canadiens, autant pour le volet féminin que masculin, lors du championnat U Sports présenté à la maison, sur les plaines d’Abraham.

« C’est définitivement la plus belle journée dans l’histoire du programme », a clamé l’entraîneur du club, Félix-Antoine Lapointe.

Ce dernier est arrivé à la barre de l’équipe en 2011, dans une période où le Rouge et Or ne constituait clairement pas une puissance dans la discipline.

« On était tellement loin de ce qu’on vit aujourd’hui. C’était dur d’espérer en arriver là un jour. Rapidement, on a eu une belle cohorte du côté des gars. Ça a pris un peu plus de temps chez les filles, mais aujourd’hui, c’est une grande journée pour le programme. C’est le genre de moment auquel tu rêves dans une carrière de coach », s’est réjoui Lapointe.

Jessy Lacourse parfaite

Chez les femmes, Jessy Lacourse a bouclé la compétition au premier rang en 28 min 25 s, elle qui aura donc remporté toutes ses compétitions cette saison. Elle est devenue la première athlète féminine du Rouge et Or à remporter le championnat U Sports de cross-country.

Lauren McNeil (28 min 28 s), de UBCO, a pris le deuxième rang, tandis qu’une autre représentante du Rouge et Or, Catherine Beauchemin (28 min 41 s), a complété le podium. Anne-Marie Comeau a, quant à elle, pris le quatrième rang.

La performance de Lacourse lui a valu le titre d’athlète de l’année en plus d’une place sur la première équipe d’étoiles, en compagnie de Beauchemin et Comeau.

Chez les hommes, Mitchell Ubene (24 min 27 s), de Guelph, a remporté l’épreuve. Les Lavallois Thomas Fafard (24 min 28 s) et Jean-Simon Desgagnés (24 min 30 s) ont terminé en deuxième et troisième position.

Serré chez les hommes

C’était la première fois que deux athlètes masculins du Rouge et Or montaient sur le podium lors du championnat canadien universitaire.

« Les deux bannières, c’était vraiment le projet de cette saison 2021. On se préparait pour remporter les deux championnats. C’est une chose de le planifier, mais il fallait que tous les astres soient alignés.

Nos athlètes ont été dédiés, ils y ont cru. Ils ont eu de grosses semaines de travail, mais ils ont compris que ça faisait partie du processus pour qu’ils arrivent à leur meilleur aux nationaux », a souligné Lapointe.

Du côté masculin, Laval a donc terminé devant Guelph et McMaster dans le volet par équipes. Chez les dames, Western et Guelph ont été les plus proches rivales de Laval.

