Royer: des valeurs qui la guident encore 90 ans plus tard

L’entreprise est née dans un village reculé des Cantons-de-l’Est, en pleine crise économique des années 30.

• • Royer depuis 1934 Fondateur — Louis-Philippe Royer Siège social — Lac-Drolet Activité — Fabrication de bottes de travail Effectif — 120 à 150 employés • • Photo tirée de royer.com

En 1934, Louis-Philippe Royer ouvre chez lui son petit atelier et fabrique une à une des bottes.

Les temps étaient durs, les emplois rares, et la création d’un atelier de fabrication de bottes pour travailleurs agricoles apparaissaient alors, pour Louis-Philippe Royer, cordonnier de formation, un moyen comme un autre permettant de garder la tête hors de l’eau.

Aujourd’hui, les bottes de marque Royer, toujours conçues et produites à Lac-Drolet presque 90 ans plus tard, sont portées partout dans le monde et continuent de faire la fierté de la petite municipalité, située à une vingtaine de kilomètres de Lac-Mégantic.

Simon La Rochelle, 42 ans, a racheté l’entreprise en 2012 des mains d’Yves Royer, le petit-fils du fondateur lui-même. À ses yeux, la pérennité de l’entreprise manufacturière s’explique principalement par les valeurs sur lesquelles l’entreprise a été fondée en 1934. Des valeurs de travail, de discipline, de persévérance et, surtout, de respect pour le travail bien fait.

Un employeur de taille

« Ce sont vraiment des gens qui se sont retroussés les manches, qui n’ont jamais baissé les bras devant l’adversité, explique-t-il. On le sent encore dans l’usine ; l’esprit de l’époque habite encore nos équipes. C’est difficile à expliquer, mais il y a là quelque chose de magnétique que les nouveaux employés finissent tous par intégrer naturellement. »

De fils en aiguilles, le petit atelier de fabrication de bottes est devenu un employeur d’importance pour la région qui l’a vu naître. L’entreprise embauche aujourd’hui, selon les périodes, entre 125 et 150 employés, principalement à Lac-Drolet. Du nombre, le quart d’entre eux se trouvent maintenant à Sherbrooke, où l’entreprise a établi son centre d’innovation en 2019.

Photo Courtoisie

Des bottes de spécialité

Royer écoule environ 100 000 paires de bottes par année dans le monde, toutes conçues au Québec. Ce qui la distingue des Kodiak et autres marques concurrentes, actives dans le même marché de la botte pour travailleurs, c’est d’avoir choisi d’occuper le créneau de la botte de protection de spécialité, ou à haute valeur ajoutée.

Ainsi, au lieu de se concentrer sur le marché des modèles de bottes génériques, le plus souvent importés d’Asie, à faibles coûts et volumes élevés, Royer fabrique près de 250 modèles de bottes différents, chacune répondant aux spécificités de sécurité d’à peu près tous les corps de métier.

Tantôt, elle protège les travailleurs d’alumineries contre les chaleurs extrêmes du métal en fusion contenu dans les cuves ; tantôt elle protège les travailleurs de ligne d’Hydro-Québec contre le risque de décharge électrique mortelle au moindre contact d’un fil de haute tension.

De même manière les bottes fabriquées pour les travailleurs de la construction, pour les travailleurs de plateformes pétrolières, pour les policiers de la GRC, ou pour les soldats des Forces armées, sont toutes conçues différemment en fonction des besoins de protection propres de chaque corps de métier.

Quasi-centenaire et... tout de même à l’avant-garde

Une entreprise a beau œuvrer dans un secteur ultra traditionnel depuis près de 90 ans, elle peut quand même être considérée comme un modèle d’avant-garde.

Le fabricant de bottes et de souliers de travail Royer, de Lac-Drolet en Estrie, en a fait la preuve l’an dernier en devenant l’une des trois premières entreprises de la province à se mériter la certification Vitrine 4.0.

Remise par le Bureau de normalisation du Québec, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), cette certification vise à reconnaître les entreprises manufacturières s’étant engagées avec succès dans une démarche de transformation numérique de leurs activités.

De “patenteux” à ingénieux

C’est le cas de Royer qui, à l’occasion d’investissements de 10 millions de dollars dans sa nouvelle usine de Sherbrooke, a fait le choix d’augmenter sa productivité en se dotant de technologies de pointe en robotique et automatisation.

Cette décision lui a permis de rapatrier une part des tâches qu’elle faisait faire en Asie, d’accroître sa cadence de production à quelques centaines de bottes à l’heure, et de créer, ce faisant, une trentaine de nouveaux emplois dans la région.

« En son temps, on a dit de Louis-Philippe Royer (fondateur de l’entreprise), qu’il était débrouillard et un ‘‘patenteux’’ qui avait su lui-même fabriquer ses premières machines en se basant sur des images pigées dans des catalogues américains », relate son PDG, Simon La Rochelle.

« C’était effectivement probablement le cas, poursuit-il. Sauf qu’aujourd’hui, on dirait qu’il était ingénieux, innovateur et qu’il savait prendre les bonnes décisions au bon moment. C’est cette même attitude que nous tentons perpétuer aujourd’hui par nos investissements. »

La confiance de l’armée

Ces derniers lui ont valu de remporter récemment le deuxième grand contrat de son histoire provenant des Forces armées canadiennes, une commande de 7 millions $. D’ici 2023, Royer devra produire et livrer 40 000 paires de bottes de combat polyvalentes et 100 000 paires de lacets de nylon.

Mais il y a plus. Ce contrat, assorti d’une option de 67 500 paires supplémentaires pour un total de 107 500 paires de bottes d’ici cinq ans, pourra servir de levier à l’entreprise pour investir de nouveau massivement dans l’automatisation de ses activités.