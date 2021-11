Setlakwe : une centenaire encore très fringante

Peu d’entreprises au Québec peuvent se targuer d’être presque centenaire ! C’est ce qui arrivera au détaillant de meubles Setlakwe en 2025.

• • Setlakwe depuis 1925 Fondateur — Salim Setlakwe Siège social — Thetford Mines Activité — Détaillant de meubles Effectif — 125 employés • • Photo courtoisie

Créé en 1925, c’est en 1947 que Salim Setlakwe ajoute la vente de meubles et électroménagers à l'offre de son commerce.

« On va fêter cela en grand. On a déjà commencé et on va faire un gros tapage publicitaire. On est très fier de cela », assure Mickael Setlakwe, copropriétaire de l’entreprise avec son frère Gabriel.

Comme Astérix et Obélix

« On a eu la chance de connaître notre grand-père Salim, on a vu ce qu’il a construit. On a appris de lui, on est comme Astérix et Obélix, on est tombé dans la potion magique rapidement ! », lance-t-il en entrevue avec Le Journal.

Arménien immigré ici, le patriarche ne l’a pas eu facile. Mais rapidement, avec sa femme Yvette, il se lance dans le commerce de vêtements, puis la vente de meubles et d’électroménagers pour finalement s’installer dans un plus grand magasin en 1959 à Thetford Mines.

Une quatrième génération

« Ils nous ont transmis cette passion pour le commerce de détail et on veut transmettre cela à nos enfants, on pense qu’on aura une quatrième génération », assure M. Setlakwe.

Au fil des années, l’entreprise a vécu des crises économiques, les taux d’inflation à 20 %, les effets de mode, mais a toujours su évoluer et rester branchée sur la clientèle.

« Le commerce de détail, c’est un défi énorme. Il faut constamment se réinventer. Il faut être au goût du jour, donc tout en vieillissant, il a fallu rester jeune ! », image-t-il.

Photo le Journal de Montréal, Pierre-Paul Poulin

Peu d’affaires en ligne

Malgré tout, l’entreprise fait peu d’affaires en ligne. La stratégie est la suivante : le client regarde ce qu’il veut sur Internet et peut se déplacer après coup sur place.

« On est dans le haut de gamme, les gens nous visite et après ils viennent valider leurs choix », explique le dirigeant.

L’entreprise propose surtout des meubles fabriqués au Québec et au Canada. « On a pratiquement pas d’importation, nos meubles viennent d’ici. Tout ce qui est fabriqué au Québec, on l’a presque entièrement. Quand les clients viennent ici, ils sont sûr d’avoir de qualité », assure M. Setlakwe.

Une pandémie... et des incertitudes

Setlakwe a ouvert un énorme magasin signature de plus de 90 000 pieds carrés à Saint-Germain-de-Grantham en 2018 et un autre à Granby en 2014. Le détaillant a maintenant plus de 125 employés.

« On a connu une période incroyable durant la pandémie, nos ventes ont explosé. Mais il y a beaucoup d’incertitudes avec la pénurie de main d’oeuvre et les difficultés d’approvisionnement. Il faudra donc rester alerte et continuer d’innover », assure le dirigeant.