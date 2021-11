Soccer: défaite crève-cœur pour le Rouge et Or

L’équipe féminine de soccer du Rouge et Or n’aura pas l’opportunité de se battre demain pour une médaille d’or, au championnat U Sports, à Sydney en Nouvelle-Écosse.

En vertu d’un revers de 4 à 2 encaissé en deuxième prolongation de la demi-finale aux mains de l’équipe classée numéro un au pays, Trinity Western, les protégées de David Desloges devront se contenter d’un duel pour la médaille de bronze, demain matin, face à UBC.

« On a vécu un match très chaudement disputé. L’effort donné a été immense. C’est l’une des défaites les plus difficiles à encaisser de ma vie, en raison du contexte et de l’enjeu », a déploré l’entraîneur.

« En première demie, les deux équipes se sont échangé de bons moments, mais on a complètement dominé la deuxième demie. C’est dommage », a-t-il ajouté.

Un but qui fait mal

L’enjeu, c’était évidemment une place en finale. Le contexte, c’est qu’avec une avance de 2 à 1, le Rouge et Or a vu ses rivales marquer le but égalisateur dans la dernière minute de jeu pour forcer le surtemps.

« On venait de marquer deux fois dans les huit dernières minutes. C’est extrêmement difficile de perdre de cette façon. Les filles méritaient vraiment un meilleur sort. On vit tellement d’émotions. Il faudra vite faire notre deuil de ce match pour performer dans le prochain », a souligné Desloges.

Mathilde Rousseau a inscrit les deux buts du Rouge et Or.

Les hommes se reprennent

De leur côté, les hommes ont remporté leur duel contre UBC en demi-finale consolation, au compte de 4-2. Ils vengeaient ainsi leur échec de jeudi face à Cap-Breton.

Les Lavallois ont été les premiers à marquer dès la 23e minute, quand Doryan Soualem a touché la cible.

UBC a nivelé la marque, mais Wassim Chaouki, avec son premier de deux buts, a redonné l’avance à Laval.

En fin de partie, Baptiste Toussaint a inscrit le but d’assurance.