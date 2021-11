Survivre aux tempêtes et aux défis des décennies

Pour les entreprises québécoises qui brassent des affaires depuis plus d’un demi-siècle, la COVID-19 n’était pas le premier et probablement pas le dernier défi qu’elles devront affronter. Malgré leur âge et les cicatrices, elles sont encore debout comme un roc.

Ces compagnies d’ici ont traversé les décennies et les crises en misant notamment sur la culture et les valeurs familiales :

NOS ENTREPRISES RÉSILIANTES

Au fil des années, ces entreprises, qu’on décrit souvent comme des fleurons québécois, ont toujours su s’adapter pour se relever après des pandémies, des krachs boursiers, des guerres ou des pénuries de marchandise.

Lorsqu’on regarde à travers le Canada, la Baie d’Hudson (1670) et Molson (1786) sont parmi les marques les plus vieilles. Au Québec, les pharmacies Brunet (1855), Brûlerie Rousseau (1867) et Archambault (1896) sont également parvenues à traverser les époques, malgré des changements de propriétaire.

Selon des données fournies par le Mouvement Desjardins, seulement 10 % à 15 % des compagnies parviennent à conserver leur titre d’entreprise familiale jusqu’à la troisième génération d’enfants.

Elles sont vendues, fusionnées ou elles disparaissent tout simplement du paysage après une acquisition ou une faillite.

Ce «taux de survie» chute à moins de 5 % lorsqu’on passe de la troisième à la quatrième génération d’une même famille aux commandes d’une entreprise. Le Groupe Paquet et fils est des compagnies qui ont réussi cet exploit.

Moins d’entreprises familiales

Chez Desjardins, on indique au Journal qu’environ «90 % des transactions» effectuées dans le cadre d’un processus de relève sont, aujourd’hui, avec des membres à l’extérieur de la famille propriétaire.

«Dans beaucoup de cas, c’est avec l’équipe de direction », avance Richard Quinn, directeur principal transfert d’entreprise.

Selon M. Quinn, les entrepreneurs ayant la capacité de se renouveler et d’aller au-devant des besoins de leurs clients traversent mieux les crises.

Du côté du Fonds régionaux de solidarité FTQ, on enregistre également, aujourd’hui, « très peu » de transactions impliquant seulement des membres d’une même famille. On constate aussi que certains PDG tardent encore à mettre sur pied un plan de transfert pour leur entreprise.

« Environ 40 % de nos interventions sont pour de la relève. De ce chiffre, la moitié, ce sont des acheteurs externes et l’autre moitié, c’est l’équipe de direction », décrit le président-directeur général, Luc Pinard.

Selon la BDC, 31 % des compagnies qui seront mises en vente au Canada d’ici cinq ans proviendront du Québec.

Les talents avant la production

Le nombre de transactions motivées par la pénurie de main-d’œuvre devrait grimper ces prochaines années. Déjà, des PDG se magasinent de nouveaux talents afin d’assurer leur croissance et le maintien de leurs activités.

Ces derniers jours, le Groupe Bernières a notamment réalisé l’acquisition de la compagnie de Québec Délivro. La direction du transporteur ne l’a pas caché, le nombre d’employés, ils sont une centaine, a pesé dans sa décision.

Selon une récente étude de la BDC, l’achat ou la fusion de compagnie sera un moteur d’accélération important pour les prochaines années. Parmi les facteurs motivant l’acquisition d’une entreprise, 30 % des PDG ont répondu les talents et l’expertise. Ce chiffre était de 20 % avant la pandémie.

Engouement

Chez Desjardins, on ressent déjà un engouement pour des transactions visant, entre autres, un bassin de main-d’œuvre. Cet élément a d’ailleurs pris davantage de poids, ces derniers mois, lorsqu’on cherche à grossir.

La rareté des employés fait en sorte qu’il est, aujourd’hui, plus difficile pour plusieurs compagnies de croître exclusivement de façon organique. C’est notamment le cas pour le Groupe Bernières, spécialisé dans le transport.

« Le marché est très dynamique. Fusion et acquisition, c’est en pleine croissance. Ça bouge énormément », répond au Journal Richard Quinn, directeur principal transfert d’entreprise chez Desjardins.

« Il y a déjà des transactions [visant des employés]. Des employeurs se disent qu’ils ont besoin de l’équipe, par exemple, de soudeurs ou d’ingénieurs. Souvent, ils n’ont même pas besoin de la capacité de production, ils ont besoin des personnes. On le voit de plus en plus », confirme-t-il

Augmentation des acquisitions

Ces derniers mois, des entreprises ont été contraintes de limiter leur production et de refuser de nouveaux clients. En raison du manque de personnel, certaines ont dû éliminer des quarts de travail. Cette situation frappe autant les jeunes pousses que les compagnies centenaires.

Au Fonds de solidarité FTQ, on prévoit également une augmentation des acquisitions avec comme motivation les employés. « On va voir de plus en plus de gens qui vont acheter des entreprises pour la main-d’œuvre. [...] Le capital humain prend de plus en plus de valeur par rapport au capital équipement », avance Luc Pinard, PDG de Fonds régionaux de solidarité FTQ.