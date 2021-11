Tedeschi: au cœur d’un terroir unique

La famille Tedeschi est bien enracinée dans la tradition locale, mais elle a vite compris que l’avenir repose sur la science et sur une compréhension profonde des terroirs de la Valpolicella.

Pour les romantiques, la superbe ville de Vérone évoque le balcon de Juliette et les opéras de Verdi joués en plein air dans l’amphithéâtre antique. Pour les amateurs de vins, Vérone résonne plutôt avec valpolicella, amarone, ripasso et autres délices liquides qui prennent vie dans « la vallée aux multiples celliers ».

La vaste zone de la Valpolicella est composée d’une série de vallées qui trouvent leur source dans les montagnes préalpines au nord de Vérone et suivent leur cours jusqu’aux plaines du sud. Les vallées de Fumane, Marano et Negrar, qui forment la zone du Valpolicella Classico, sont le noyau historique du vignoble véronais. C’est là, dans le petit village de Pedemonte, que la famille Tedeschi élabore du vin depuis 1630. Près de quatre siècles à mettre en valeur un terroir unique, où la vigne grimpe à flanc de coteaux, tantôt libre, tantôt encadrée de terrasses de pierre sèche, qui créent un décor à couper le souffle.

Aussi enracinée soit-elle dans la tradition régionale, la famille Tedeschi a compris il y a déjà longtemps que l’avenir reposait sur la science et sur une compréhension profonde des terroirs de la Valpolicella. Ainsi, Riccardo Tedeschi a lancé une ambitieuse étude des sols à travers les différentes propriétés familiales. Forts des résultats de ces recherches, ils ont entrepris de renforcer les défenses naturelles du vignoble, à travers des pratiques agricoles saines, durables et respectueuses de l’environnement.

La gamme de vins de Tedeschi est impeccable à tous les niveaux. Entre le valpolicella souple et gouleyant qu’on boit avec des charcuteries, jusqu’aux grandes cuvées parcellaires d’amarone, en passant par leur populaire ripasso, ample, réconfortant et généreux, comment ne pas tomber sous le charme?

TEDESCHI MARNE 180, AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2018

Pionnier dans l’élaboration de cuvées parcellaires d’Amarone, les Tedeschi signent ici un vin d’une richesse unique, issu de raisins mis à déshydrater pendant quatre mois avant les fermentations. Le 2018 décline en bouche des arômes de cassis, de kirsch et de menthe. La bouche est intense et chaleureuse, tout en restant élégante et fraîche. Sortez la carafe et servez-le avec un osso buco et une polenta aux herbes.

42,75 $ - Code SAQ 522763

TEDESCHI CAPITEL SAN ROCCO RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 2018

Les raisins qui composent le Capitel San Rocco proviennent du domaine Maternigo, dans la partie est de la Valpolicella. La méthode ripasso qui consiste en une seconde fermentation sur les lies d’amarone, nourrit le vin de nuances de cerises et de prunes, avec des accents de thé noir, d’écorce d’oranges et d’épices. À boire dans les cinq prochaines années, avec des pappardelle al ragù. Excellent rapport qualité-prix.

21,50 $ - Code SAQ 972216

