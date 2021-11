Trois-Rivières: manifestation des préposés en dispositifs médicaux

Des centaines de préposés en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM) ont manifesté samedi à Trois-Rivières pour protester contre les discriminations salariales et demander à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, d'intervenir pour reconnaître leur travail.

«Ça fait plus de 10 ans que les PRDM, comme d'autres travailleuses et travailleurs du réseau, attendent d'être reconnus à leur juste valeur. On souligne ces jours-ci le 25e anniversaire de la Loi sur l'équité salariale. Pourtant, il n'y a rien à fêter pour les PRDM», a déploré Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Selon la Fédération, ces 2000 travailleurs du réseau de la santé joueraient un rôle crucial dans les hôpitaux. Les PRDM ont en effet la responsabilité de stériliser le matériel médical, notamment celui nécessaire pour les chirurgies.

Mme Marcotte a ajouté que de nombreux travailleurs souhaitaient quitter la profession et qu’il était difficile d’attirer la relève.

Depuis plusieurs semaines, les PRDM de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont multiplié les actions partout au Québec pour que le gouvernement prenne en considération leurs revendications sur l'équité salariale.