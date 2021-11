Un sentier du Nouveau-Brunswick parmi les destinations 2022 du National Geographic

Un sentier de randonnée populaire du Nouveau-Brunswick est l’unique endroit canadien parmi les «destinations les plus excitantes de la planète en 2022» retenues par le National Geographic.

Le National Geographic a publié son palmarès des 25 endroits à visiter au cours de la prochaine année. De ce nombre, une seule destination canadienne y figure, soit le sentier de 150 kilomètres qui suit le réseau de la rivière Nepisiguit près de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

Le magazine présente ce parcours qui commence au niveau de la mer à la réserve naturelle de Daly Point, à Bathurst, et se termine au lac Bathurst dans le parc provincial du Mont-Carleton. Celui-ci abrite le mont qui porte le même nom et qui est d'une hauteur de 2690 pieds. Il s’agit du plus haut sommet des Maritimes.

Anciennes pistes de portage

Comme ce sentier suit les anciennes pistes de portage utilisées par les nomades Mi'gmaq, la restauration du parcours, achevée en 2018, a pris soin d’intégrer des éléments de la langue et de la culture de ce peuple autochtone, comme des tipis de camping et un logo de tortue.

Selon les maîtres du sentier, un rocher en forme de tortue, près des chutes Nepisiguit, porte en lui une légende racontée par le peuple Mi’gmaq. Lorsque les niveaux d’eau baissent, la tortue, nommée Egomogaseg (bascule comme un navire en mouvement), semble sortir de la rivière.

La légende raconte qu’une fois que la tortue sera complètement hors de l’eau, ce sera la fin du monde pour le peuple Mi’gmaq.

Ces chutes proposent donc un arrêt le long d’une route de migration millénaire des Premières Nations qui est devenue le plus long sentier de randonnée dans l’arrière-pays des maritimes canadiennes.

Projets de voyage

Parmi les 25 destinations que suggère la publication figurent le parc national Yasuní, en Équateur, la réserve nationale Chimanimani, au Mozambique, la vallée de la Ruhr, en Allemagne, le lac Baïkal, en Russie, la gorge du Columbia, aux États-Unis, etc.

«Alors que la pandémie a bloqué bon nombre de nos projets de voyage pendant près de deux ans, notre appétit pour de nouveaux voyages percutants n’a fait que croître. À bien des égards, la pandémie a permis aux voyageurs et aux communautés du monde entier de se regrouper et de réfléchir sur la façon dont nous explorons le monde», a déclaré George Stone, rédacteur en chef de National Geographic Travel.

