Drakkar: un troisième gain de suite dans la mire

BAIE-COMEAU | Naviguant sur une mer beaucoup plus calme par les temps qui courent, le Drakkar de Baie-Comeau tentera d’inscrire une troisième victoire consécutive, dimanche après-midi, lors du passage des Eagles du Cap-Breton au centre Henry-Leonard.

Victorieux par des pointages de 5 à 0 et de 4 à 1 à leurs deux dernières sorties, les « vikings du navire » jouent du hockey nettement plus inspiré et tenteront d’y aller pour le triplé devant leurs partisans.

« C’est vrai que les joueurs font bien les choses présentement, et il s’agit de poursuivre sur cette lancée avec du bon travail collectif dans les deux sens de la patinoire », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Ce premier passage fructueux de la saison fait du bien à tous les membres de l’équipage.

« Le climat est positif et tout le monde joue avec confiance. On repart à zéro pour le prochain match avec la même formule. »

Les Nord-Côtiers croiseront le fer avec des visiteurs plus fatigués, qui en seront à leur troisième partie en moins de 72 heures d’intervalle. Après les Remparts, les Eagles ont affronté les Saguenéens de Chicoutimi samedi.

« Il ne faut surtout pas tomber dans le piège, car rien n’est gagné d’avance. Un match de hockey se joue sur la patinoire et il sera important pour nous de donner le ton dès le départ », a ajouté l’entraîneur-chef qui enverra de nouveau le vétéran gardien de but Olivier Adam devant le filet.

Prévu à 13 heures, le prochain duel représente un beau défi pour le Drakkar qui, avant les parties de samedi, accusait seulement quatre points de recul (avec trois parties de plus à disputer) sur ses rivaux de la Nouvelle-Écosse.

En bref

Le Drakkar misera sur la présence d’un nouvel attaquant pour cette 18e rencontre de la campagne.

Recruté à titre d’agent libre, le joueur de centre de 19 ans Christophe Chiasson, qui fait 6 pieds, un pouce et 201 livres, aura l’occasion de se faire valoir. Depuis le début de la saison, l’ex-membre de l’Océanic de Rimouski évoluait avec les Prédateurs de Joliette (fiche de 11-20-31 en 19 parties) de la Ligue de hockey Junior AAA.

