UV Assurance: une compagnie d’assurance souffle ses 132 bougies

Une poignée d’ouvriers du textile du Centre-du-Québec, qui rêvaient d’une vie meilleure ont fondé il y a 132 ans l’une des plus anciennes compagnies d’assurance du Québec.

Le 29 décembre 1889, la mutuelle, voit le jour sous le nom de L’Union Saint-Joseph.

« À cette époque-là, les conditions de travail des ouvriers étaient relativement difficiles. Ça a provoqué un départ de la ville à la campagne. C’est dans ce contexte-là que François-Xavier-Édouard Demers a créé une caisse commune des prestations d’urgence en cas de maladie ou de décès », raconte Christian Mercier, PDG de UV Assurance.

Mécaniciens, manœuvres, ouvriers du textile... les grandes entreprises comme la Celanese sont alors « des villes dans la ville » avec leur propre service de pompier et de police et les accidents de travail sont fréquents.

« Dans les usines, il y a avait des accidents et les mères de famille se retrouvaient sans revenus si le père décédait. La caisse commune permettait de subvenir à leurs besoins de veuves et des familles endeuillées », poursuit son premier vice-président transformation, Luc Pellerin.

Nom catholique

À l’approche des années 1960, la compagnie s’est distanciée de la religion en délaissant son nom l’Union Saint-Joseph pour l’Union-Vie, qui deviendra ensuite UV Assurance.

Début 1970, la compagnie a atteint son premier 100 millions d’assurances en vigueur.

Depuis les années 2000, elle est présente dans les marchés de l’Ontario et dans l’Ouest canadien et a effectué de nombreuses fusions et acquisitions.

En 2016, Christian Mercier a pris la tête de UV Assurance avec pour mission de moderniser le système informatique et d’offrir un siège social flambant neuf de 18 millions de dollars.

« On avait de modestes installations dans le vieux centre-ville de Drummondville, on s’est donné une nouvelle image et des installations dernier cri », explique-t-il.

Quand la pandémie a frappé l’entreprise, elle avait déjà près de la moitié de ses employés en télétravail, alors le choc a été plus facile à encaisser.

« Après l’appel du gouvernement de passer en télétravail, ça a pris 48 heures et on est passé de 40 % à plus de 96 % en télétravail », souffle-t-il.

« À l’ère préhistorique, il y avait des dinosaures et des petites souris. Aujourd’hui, il y a encore des petites souris, mais il n’y a plus de gros dinosaures », conclut-il.

Aujourd’hui, la compagnie compte plus de 150 000 mutualistes.

UV Assurance a son espace muséal à son siège social. L’exposition a été mise sur pied avec la collaboration de la Société d’histoire de Drummond.