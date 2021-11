Appel à vos lecteurs pour un problème de sécheresse buccale

J’ai 55 ans et je suis en pleine ménopause. Depuis environ deux ans, je suis affectée par un problème de sécheresse buccale, un peu comme si je manquais de salive. J’ai lu afin d’en trouver l’origine, pour apprendre que la prise de certains médicaments pourrait causer ce genre de problème. J’ai donc fait analyser ceux que je consomme par mon médecin et mon pharmacien qui m’ont dit que ce n’était pas le cas.

Une possible deuxième cause serait le vieillissement. Je me suis donc rabattue là-dessus et j’ai essayé plusieurs produits offerts sur le marché pour favoriser la production de salive, comme tous les dérivés de Biotène, sans grand succès. Je fais appel à vos lecteurs pour recevoir leurs solutions personnelles.

Sylvie

La xérostomie (bouche sèche), quand elle est persistante, signifie que quelque chose a provoqué la réduction de la production salivaire. Vérifiez auprès de votre dentiste s’il n’y aurait pas un blocage des glandes salivaires. La ménopause pourrait être à l’origine du problème à cause des bouffées de chaleur qui l’accompagnent. On conseille alors d’augmenter sa consommation d’eau ou de se rabattre sur l’huile à base d’Oméga 7. Je publierai les suggestions reçues.