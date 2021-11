FILION, Muriel



À Blainville, le 27 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Muriel Filion, épouse de feu Paul Bélisle en premières noces et de feu Yvon Guilbault en secondes noces.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean (Dianne), Nathalie (Flavian) et Éric (feu Pascale en premières noces et Annie), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère feu Claude, sa filleule Francine, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 novembre 2021, de 9h à 12h, 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 29 novembre 2021, de 9h à 10h30 à :418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8Les funérailles auront lieu en l'église Ste-Thérèse-D'Avila, le lundi 29 novembre 2021, à 11h et seront suivies d'une réception au salon funéraire.