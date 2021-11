Importante tempête dans l’Est

Une puissante tempête de vents forts et de pluie abondante qui pourrait provoquer des inondations à certains endroits devrait secouer tout l’est du Canada pour commencer la semaine, et le Québec n’y échappera pas.

« On pourrait voir des inondations en Basse-Côte-Nord, qui attend jusqu’à 150 mm de pluie », explique le météorologue chez MétéoMédia, Bertin Ossonon.

Comme en C.-B.

Dès aujourd’hui, une rivière atmosphérique, le même genre de perturbation qui a amené les importantes inondations en Colombie-Britannique, se gorgera d’humidité par les Caraïbes et amènera jusqu’à 150 mm d’ici jeudi en Basse-Côte-Nord, ajoute M. Ossonon.

Toutefois, il ne faut pas s’attendre à voir des glissements de terrain, rassure le météorologue.

La Gaspésie pourrait recevoir entre 50 et 60 mm, et les Îles-de-la-Madeleine entre 50 et 100 mm, en plus de rafales pouvant atteindre 90 km/h, selon Environnement Canada, qui a publié un bulletin météorologique spécial.

Maritimes

Les Maritimes seront les provinces les plus durement touchées. La Nouvelle-Écosse pourrait recevoir jusqu’à 150 mm de pluie et des vents de 100 km/h.

Les pires conditions devraient survenir ce soir et se poursuivre jusqu’à demain.