«La Grande Dame de Montréal»

À la Place Ville Marie

S’élevant vers un ciel sans nuages à l’hiver 1964, l’iconique Place Ville Marie porte bien son surnom de « Grande Dame de Montréal ». Sa conception innovante, l’ampleur du projet ainsi que sa complexité impressionnent toujours aujourd’hui. Débuté en 1958, le chantier titanesque est actif l’été comme l’hiver, de jour comme de nuit. À son apogée, il occupe jusqu’à 2500 travailleurs issus de plus de 50 cohortes de métiers. À l’été 1961, l’équipe de monteurs élève la charpente d’acier au rythme d’un niveau et demi par semaine. La construction de la tour cruciforme de 188 mètres requiert les technologies les plus avancées. Pour la première fois, un ordinateur est utilisé pour calculer la robustesse des contrevents : un dispositif crucial, car la forme en croix rend le gratte-ciel vulnérable aux pressions éoliennes. Véritable chef-d’œuvre d’ingénierie au décor digne de la série Mad Men, la Place Ville Marie est inaugurée le 13 septembre 1962.

Un lunch à La Popina

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Vêtu d’une immanquable veste bleue, ce serveur pressé passe sa commande au jeune cuisinier. Située au 5, Place Ville Marie en 1969, la terrasse du restaurant La Popina est très appréciée par les travailleurs et résidents du centre-ville. L’évocation romaine est flagrante à la vue des auvents vert-blanc-rouge, mais aussi au nom : La Popina désigne une auberge populaire en italien. Diffusées par Le Reine Elizabeth, les publicités moussant l’ouverture prochaine de La Popina, en mars 1967, clament qu’« un des plus grands chefs de cuisine de Rome veillera aux menus qui comprendront des plats ainsi que des boissons d’Italie, de Provence et d’Espagne ». Sortant pour le lunch, les travailleurs y trouvent leur compte avec un menu abordable, sans prétention et un service rapide. En soirée, cuisine méditerranéenne, danse, musique et cocktails sont au rendez-vous. Le restaurant ayant fermé au milieu des années 1990, les locaux de La Popina sont aujourd’hui occupés par la populaire chaîne The Keg Steakhouse.

Au soleil sur l’esplanade

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Le 11 juin 1971, tous profitent des premières chaleurs de l’été après les longues froidures hivernales. Assises dans les marches, les deux jeunes femmes attirent le regard d’un des hommes en complet montant l’escalier. Aujourd’hui disparues, les quatre entrées de l’esplanade, dont celle-ci, donnaient accès à la galerie marchande. Au pied de la tour cruciforme, la place publique offre un espace de répit à l’abri de l’agitation du centre-ville, bien qu’elle soit aussi dédiée à accueillir des rassemblements populaires. À l’inauguration, en 1962, trois mille personnes s’y réunissent. Imaginant l’espace comme la place Saint-Marc à Venise ou le Rockefeller Center à New York, les curieux veulent voir « la place » qui consacrera Montréal comme une « vraie » grande ville. Accueillant des spectacles variés, elle reçoit 100 000 personnes en pleine « trudeaumanie », en 1968. Mais les forts vents qui l’agitent et le peu de verdure ne plaisent pas à tous. Elle fut réaménagée au fil du temps, les derniers travaux datent de 2018.