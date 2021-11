Les Chiefs sont de retour!

Les Chiefs ont envoyé un message fort en battant les Cowboys de Dallas 19 à 9, dimanche, à Kansas City.

Après un début de saison des plus ordinaires, les finalistes du dernier Super Bowl ont retrouvé le chemin du succès, eux qui ont connu le bonheur de la victoire à leurs quatre dernières sorties.

Contre les Cowboys (7-3), la troupe de l’entraîneur-chef Andy Reed a empêché les visiteurs de franchir la ligne des buts. Elle a aussi limité l’attaque adverse à 276 verges de gain et réussi trois revirements.

Offensivement, les Chiefs (7-4) ont inscrit leurs deux touchés lors des deux premiers quarts de jeu. Travis Kelce et Clyde Edward-Helaire les ont inscrits en portant le ballon jusqu’à la zone payante. Harrison Butker a quant à lui réussi deux de ses trois tentatives de placement.

Le quart-arrière Patrick Mahomes a complété 62 % de ses passes pour des gains de 260 verges. Il a aussi été victime d’une interception et de trois sacs du quart.

Installés au premier rang de la section Ouest de la Ligue américaine, les Chiefs auront l’occasion d’asseoir leur récente domination lors de leurs trois prochains matchs, car ils affronteront coup sur coup les Broncos de Denver, les Raiders de Las Vegas et Chargers de Los Angeles.

McCoy fait encore le boulot

À Seattle, le quart-arrière substitut Colt McCoy a de nouveau trouvé le moyen de mener les Cardinals de l’Arizona à la victoire, alors que ceux-ci ont défait les Seahawks au compte de 23 à 13.

Appelé à prendre la place de Kyler Murray lors des trois derniers matchs des «Cards», le vétéran de 35 ans a donc mené les siens à bon port à deux reprises. À moins d’une grosse surprise, le pivot de troisième année devrait être de retour à son poste pour le prochain match des Cardinals (9-2).

Contre les Seahawks (3-7), McCoy a réussi 35 de ses 44 passes tentées pour 328 verges et deux touchés. Les deux fois qu’il a lancé un relais pour un majeur, l’ailier rapproché Zach Ertz a été sa cible.

Tirant de l’arrière pour l’entièreté du match, les favoris de la foule se sont rapprochés à trois points au quatrième quart, et ce, via une course de deux verges pour un touché de DeeJay Dallas.

Les visiteurs ont toutefois traversé le terrain et inscrit un autre majeur après cette réussite des «Hawks».

Rien ne va plus pour les Raiders

À Las Vegas, les Raiders ont subi une troisième défaite de suite en perdant 32 à 13 contre les Bengals de Cincinnati.

Les vainqueurs ont pris le contrôle de la partie au deuxième quart, quand Joe Mixon a trouvé la zone payante avec une course de 11 verges. Le porteur de ballon a aussi récidivé en fin de partie.

Ja’Marr Chase a été l’autre joueur des Bengals (6-4) à inscrire un touché, lui qui a attrapé un relais de six verges Joe Burrow au début dernier quart. Les autres points des vainqueurs sont venus de la jambe d’Evan McPherson.

Les partisans des Raiders (5-5) ont dû attendre au quatrième quart pour voir leurs favoris réussir un touché. Derek Carr a trouvé Foster Moreau sur 19 verges, ce qui mettait fin une rapide séquence de trois jeux et de 75 verges de gain.