Les élus de Lévis ont été assermentés

Les élus municipaux de la Ville de Lévis ont été assermentés, dimanche après-midi, dans leurs nouvelles fonctions pour les quatre prochaines années.

Le maire Gilles Lehouillier a ainsi repris les rênes de la ville pour un troisième mandat après avoir été réélu avec près de 74% des voix le 7 novembre dernier.

«Moi, j’ai un vécu de deux mandats et plus on avance, plus on s’attache à notre population. C’est drôle hein? Et plus, je dirais, la passion augmente», a déclaré le maire.

Serge Bonin du parti Repensons Lévis est par ailleurs devenu le seul élu qui va siéger du côté de l’opposition sur les 15 qui ont été assermentés.

Trois autres nouvelles personnes vont également faire leurs premiers pas au conseil municipal, dont la coroner Andrée Kronström qui a fait le saut vers la politique après plus de 20 ans de carrière en tant que coroner.

