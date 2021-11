Où trouver un soutien qui n’existe pas?

Je suis la mère d’un garçon de 25 ans, malheureux héritier d’une problématique de santé mentale. Il aura besoin pour toujours du soutien d’un proche, et je suis la seule à remplir ce rôle, puisque son père s’est vite évaporé dans la nature. Heureusement, mes parents m’ont soutenue durant sa jeunesse, mais ils ont été emportés par la maladie l’un à la suite de l’autre ces dernières années.

Rendue à 58 ans, je me retrouve seule pour voir au bien-être de mon fils, et c’est lourd à porter à la longue. Comme je travaillais de la maison durant la pandémie, ça a facilité notre quotidien, mais depuis ma rentrée au bureau, je peine à trouver du soutien en dehors des heures où j’ai accès à une aide à domicile payée de ma poche.

S’il fallait que je tombe malade, je n’aurais personne pour me remplacer auprès de lui qui en a tant besoin... Je fus d’ailleurs à même de constater à quel point ma présence constante était favorable à le maintenir dans un état d’apaisement quasi constant, alors que depuis que j’ai repris mon rythme d’avant le confinement, je le sens plus fragile.

Même si je sais que ce n’était pas l’idéal et que bien des vies y ont été ruinées, je me prends à regretter les institutions psychiatriques d’autrefois vers lesquelles les parents pouvaient se tourner. Comment ils font les autres qui vivent avec un problème comme le mien ? Ont-ils des entrées secrètes pour accéder à du service sur demande, ou se font-ils répondre comme moi, qu’on va les mettre sur une liste d’attente, où notre nom ne sort malheureusement jamais du chapeau ?

Mère qui crie « Au secours ! »

À ma connaissance, personne ne possède ce genre de clé. Le ministre Carmant fut interpellé plus souvent qu’à son tour pendant les mois qui viennent de s’écouler, et en conséquence, il a promis un Plan d’action interministériel en santé mentale avant la fin de 2021. Ce plan sera-t-il au rendez-vous ? Pas plus moi que vous ne connaissons la réponse. Mais à voir le déploiement d’interventions faites par les organismes du secteur au cours des derniers mois, on peut présumer que le ministre va sentir l’urgence du besoin d’agir.

En attendant que l’aide gouvernementale s’organise et offre des services adéquats aux gens comme vous, je vous recommanderais de vous adresser au COSME (Réseau communautaire en santé mentale) qui pourra peut-être vous suggérer un organisme disponible dans votre coin de pays et auquel vous pourriez vous adresser pour obtenir une aide ponctuelle.