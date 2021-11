Un autre week-end de violences

La fin de semaine a encore une fois été ponctuée d’actes de violence à Montréal et sur la Rive-Sud, des tirs ayant notamment été entendus et des disputes ayant dégénéré, faisant des blessés.

Samedi, de nouveaux coups de feu ont détonné en plein après-midi, cette fois-ci dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, aux coins des rues Sackville et de Port-Royal Est.

Même si l’événement n’a fait aucun blessé, au moins un impact de balle a été retrouvé par le Service de police de la Ville de Montréal.

Déménager

Les citoyens rencontrés par Le Journal ne cachaient pas leur crainte de voir une escalade de la violence dans leur quartier.

« Ça fait 22 ans que je vis ici et j’ai pris ma décision, je vais déménager », a confié une résidente qui était venue voir la scène avec ses trois enfants.

Quelques heures plus tôt, une marche était organisée à Montréal pour rendre hommage à Meriem Boundaoui, 15 ans, à Jannai Dopwell-Bailey, 16 ans, et à Thomas Trudel, 16 ans, trois adolescents injustement et froidement tués depuis le début de l’année.

Plusieurs centaines de personnes s’étaient réunies à l’endroit où Thomas Trudel s’est fait cribler de balles et est décédé le dimanche 14 novembre, dans le quartier Saint-Michel. Les citoyens réclamaient en plus des actions concrètes de la part des différents paliers gouvernementaux pour que la liste des adolescents tués cesse de s’allonger.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Ce matin, c’est dans Montréal-Nord que de nouveaux coups de feu ont éclaté et qu’une dizaine de projectiles d’armes à feu ont été découverts au sol, au coin de l’avenue Bossuet et de la rue Lauzon.

Des chicanes qui tournent mal

Outre les tirs, ce sont aussi plusieurs disputes violentes qui sont survenues non seulement à Montréal, mais aussi à Longueuil, qui ont retenu l’attention.

Dans la nuit de hier à aujourd'hui, trois personnes ont été blessées à l’arme blanche dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. Deux des victimes sont hors de danger, alors que la troisième reposait toujours dans un état critique ce soir.

À Longueuil, une altercation a éclaté vers 12 h 15, dans un stationnement, entre quatre individus qui se connaissaient. Une des personnes aurait ensuite volontairement foncé en voiture sur deux d’entre elles. Il n’y aurait pas eu de blessés graves.