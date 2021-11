Voyages essentiels: plus d’exigences de tests ou de quarantaine pour les sinistrés de la Colombie-Britannique

Les tests ou encore la quarantaine ne sont désormais plus obligatoires pour les déplacements essentiels entre les États-Unis et la Colombie-Britannique.

C’est ce qu’a annoncé l’Agence des services frontaliers du Canada sur son compte Twitter, dimanche.

«Étant donné la situation en [Colombie-Britannique], ceux qui doivent voyager au ou transiter par les [États-Unis] pour des déplacements essentiels (nourriture, carburant, chaînes d'approvisionnement) sont exemptés des exigences de tests et quarantaine. Ceci ne s’applique pas aux voyages non essentiels», est-il possible de lire.

Étant donné la situation en C.-B., ceux qui doivent voyager au ou transiter par les É.U. pour des déplacements essentiels (nourriture, carburant, chaînes d'approvisionnement) sont exemptés des exigences de tests et quarantaine. Ceci ne s’applique pas aux voyages non essentiels. pic.twitter.com/PM8Uy7Z4Nr — Agence des services frontaliers du Canada (@FrontiereCan) November 21, 2021

La province de l’Ouest fait face à une situation d’urgence depuis plus d’une semaine, après que d’importantes inondations ont ravagé plusieurs secteurs.

Deux décrets d’urgence étaient ainsi entrés en vigueur vendredi afin de rationner l’approvisionnement d’essence et de limiter les déplacements sur certaines portions de route pour prioriser les véhicules essentiels.

Au moins quatre victimes ont par ailleurs été retrouvées à la suite d’une coulée de boue survenue lundi passé dans le secteur du Lac Duffy.

«Je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles qui pleurent leurs proches disparus tragiquement cette semaine. Si cette catastrophe naturelle nous a tous touchés, ceux qui ne reverront jamais les membres de leur famille méritent tout notre soutien», a indiqué dimanche sur Twitter le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan.

