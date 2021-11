3 villages de bord de mer où aller oublier les 20 derniers mois

En ce moment, la décision de voyager ne se prend pas à la légère. Mais ceci s’adresse aux personnes qui sont prêtes à remonter dans un avion, qui rêvent de louer une mini-villa au bord de la mer, de profiter du soleil, de faire de longues marches sur la plage et d’oublier, un tout petit peu, le stress des derniers mois.

3 destinations «relax» ouvertes aux voyageurs en quête de plage et de soleil:

Isla Holbox, Mexique

Une petite île sans route pavée, avec près de 40 km de plage de sable blanc, des hôtels-boutiques, des mini-villas au bord de l’eau, une foule de petits restos et des couchers de soleil inoubliables: voilà ce qui vous attend à Isla Holbox, une destination de la péninsule du Yucatan dont la popularité ne cesse de croître. Elle se trouve à 2h de Cancún, au cœur d’une aire naturelle protégée. On peut y faire - entre autres - de l’observation de requins-baleines!

Idées d'hébergements Airbnb:

Une chambre privée avec salle de bain à la Villa Palmeras, directement sur la plage et avec vue sur la mer.

Airbnb

La villa éco-chic Casa Crusoe, qui comprend 2 chambres et 2 salles de bain, tout près de la plage.

Règles de voyage en bref:

Pas de test requis pour entrer au Mexique. Formulaire santé à remplir . Preuve de vaccination obligatoire pour monter dans un avion au Canada. Test PRC obligatoire pour revenir au Canada pour les séjours de plus de 72h.

Nosara, Costa Rica

La région de Nosara, c’est un ensemble de plages sauvages donnant sur l’océan Pacifique, reliées entre elles par des petites routes de terre, au cœur de la nature luxuriante et magnifique du Guanacaste. On y trouve des villas, des petits hôtels, des restos locaux, des écoles de surf, des retraites de yoga. La région - parfaite pour un séjour de bien-être ou de surf - est de plus en plus connue, mais elle demeure encore relativement isolée. Le village de Nosara lui-même se trouve dans les terres, mais il y a plusieurs options d’hébergement près de l’océan à Playa Guiones et Playa Pelada.

Idées d'hébergements Airbnb:

Ce Airstream by the Sea, une caravane «vintage» entièrement rénovée en pleine nature.

Airbnb

La Free Butterfly, un très chic villa tout équipée et toute neuve au coeur de la nature.

Airbnb

Règles de voyage:

Pas de test requis pour entrer au Costa Rica. Formulaire santé à remplir . Preuve de vaccination obligatoire pour monter dans un avion au Canada. Test PRC obligatoire pour revenir au Canada pour les séjours de plus de 72h.

Haleiwa, Oahu, Hawaii

Situé sur la côte nord (North Shore) de l’île d’Oahu, Haleiwa est LE village de surf hawaiien par excellence. Des compétitions internationales s’y déroulent chaque hiver et les boutiques de surf y sont légion. Mais la destination plaira aussi aux voyageurs qui ont envie de plages sauvages, de foodtrucks, de petits cafés, de SUP avec les tortues, de cabanes Airbnb, d’atmosphère décontractée et même d’une touche d’histoire. Ici, les édifices historiques rappellent bien l’époque des plantations (sucre, ananas, etc.) et, même si Haleiwa se trouve à moins de 1h d’Honolulu, vous y découvrirez un tout autre monde. Les deux destinations se combinent à merveille, d’ailleurs!

Idées d'hébergements Airbnb:

Cette grande maison tout équipée donnant directement sur la plage.

Airbnb

Ce bungalow à la déco apaisante, bien équipé et tout près de l'océan.

Airbnb

Règles de voyage:

Test antigène ou PCR requis pour entrer aux États-Unis en avion. Preuve de vaccination obligatoire pour monter dans un avion au Canada. Test PRC obligatoire pour revenir au Canada pour les séjours de plus de 72h.

Si vous décidez de voyager: