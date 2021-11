Achats des fêtes: les Canadiens dépenseront plus, mais mieux

Les Canadiens ont fait part de leur intention de dépenser plus pendant la période festive, mais aussi de le faire de façon plus consciencieuse.

La durabilité et la responsabilité sont des «priorités évidentes» pour les acheteurs canadiens, tant en magasin qu'en ligne, ont révélé les résultats du sondage Accenture sur les achats des Fêtes 2021.

Environ 58 % des répondants ont déclaré avoir l'intention d'acheter davantage de produits d'origine locale et auprès de commerçants locaux, au cours des six à douze prochains mois. Quatre personnes sur dix ont aussi mentionné qu'elles opteraient pour des emballages et moyens de livraison écologiques ou respectueux de l'environnement, tandis que 44 % ont déclaré qu'elles avaient l'intention de rechercher des produits vendus dans des emballages recyclables ou réutilisables.

Encourager la diversité

Le tiers des répondants ont mentionné qu'ils allaient faire leurs achats dans des boutiques BIPOC («Black, indigenous and people of color») pour soutenir ces communautés.

«La moitié des individus de la génération Z sont susceptibles de soutenir les entreprises PANDC (BIPOC), tout comme 45 % des jeunes millénariaux et 40 % des millénariaux plus âgés. Cela suggère que le nombre de consommateurs canadiens qui cherchent à appuyer délibérément la diversité chez les commerçants est susceptible d'augmenter avec le temps – une tendance que les commerçants doivent surveiller en permanence», a déclaré Suzana Colic, responsable des services-conseils pour le commerce de détail chez Accenture au Canada.

Le sondage Accenture a également révélé que près de sept consommateurs sur dix (69 %) avaient l'intention de faire un don de bienfaisance pendant les Fêtes. Ce qui représente «une occasion pour les marques de s'associer à des organismes de bienfaisance», a souligné Robin Sahota, directeur général, responsable de la division de commerce de détail chez Accenture au Canada.

Achat en magasin préconisé

La majorité des Canadiens (57 %) ont prévu faire la majorité de leurs achats en magasin, notamment pour l'expérience client qui demeure un aspect essentiel, tandis que 43 % ont l'intention de faire leurs achats principalement en ligne.

Malgré les difficultés d’approvisionnement de certains grands détaillants, près de la moitié (47 %) des répondants ont admis qu'ils feraient une partie ou la majorité de leurs achats à la dernière minute.

En général, les Canadiens ont l'intention de dépenser 635 $ en moyenne (+23 %), mais les adultes qui ont des enfants qui croient au Père Noël vont dépenser près de 956 $, selon l’étude. Les baby-boomers devraient quant à eux dépenser en moyenne 713 $, tandis que les adultes célibataires devraient dépenser près de 453 $.

Le sondage d'Accenture sur le magasinage des Fêtes a été mené en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1514 consommateurs canadiens, chacun ayant acheté un article pour son usage personnel, en ligne ou en magasin, au cours des six derniers mois.