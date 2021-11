Appel à la générosité pour un bébé gravement malade

Une famille de Saguenay, dont le bambin de 10 mois est atteint d'une rare maladie neurodégénérative incurable, lance un appel à la générosité.

«Il ne joue pas avec ses jouets. Il ne prend pas sa cuillère, il ne prend pas son lait. Il ne se tient pas assis par lui-même. Je commence à trouver aussi qu'il a de la misère à tenir sa tête de plus en plus. C'est ça qui m'a alarmée», a constaté la maman de Link, Julie-Pier Dubé.

La vie de cette jeune mère de famille et de son conjoint a complètement basculé le 9 novembre dernier. C'est après une visite chez le pédiatre et trois jours d'hospitalisation que le diagnostic est tombé. Le petit Link souffre de la maladie de Tay-Sachs.

Cette maladie se manifeste par un déficit intellectuel sévère, causé par un gène héréditaire. Elle touche une personne sur 360 000.

«Je n'y croyais pas. Mon conjoint non plus. Ce n'était pas imaginable que notre fils ait ça. Il n'y a aucun traitement qui existe à ce jour pour guérir cette maladie», a affirmé la jeune femme, en pleurs.

Un an à vivre

Les médecins lui ont donné un an à vivre. Mais sa maman refuse de baisser les bras.

Le petit a passé une série d'examens à Montréal, lundi, en vue de prendre part à un essai clinique.

«L'essai clinique devrait être en Ontario, mais ils vont essayer de le faire venir à Chicoutimi. J'ai espoir que ça augmente son espérance de vie et que d'ici là, un médecin découvre peut-être un traitement pour traiter cette maladie», a expliqué Mme Dubé.

La famille, qui attend un quatrième enfant, a besoin d'aide. Une campagne de financement a été lancée pour payer les frais médicaux et les déplacements.

«Ce n'est vraiment pas facile. Mais il faut garder le sourire le plus possible pour notre fils, nos autres filles aussi et le petit bébé qui s'en vient», a déclaré la maman.

Les parents de Link ont cessé de travailler pour passer les derniers mois qu'il lui reste en sa compagnie.

Pour participer à la collecte de fonds pour Link : https://gofund.me/1fe75f2c