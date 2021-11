Trouvez la machine à café de vos rêves au Black Friday

Le café du matin (et de l’après-midi, et du soir...) est un rituel qui apaise l’âme et stimule les sens tout à la fois.

Si vous appréciez le goût raffiné d’un espresso à l’italienne, vous savez certainement que sa préparation demande de la minutie. Pour obtenir une tasse de café perfetto, tout commence avec le bon appareil.

La réputation des machines à café De’Longhi n’est plus à faire: cette marque familiale italienne conçoit des machines à café de haute qualité qui permettent aux amateurs de café de partout dans le monde de parfaire leur amour de cette boisson millénaire, une tasse à la fois.

Des rabais alléchants au Black Friday

Vous songez à vous procurer l’outil barista de vos rêves depuis longtemps? Surveillez les promotions du Black Friday de De’Longhi pour profiter de rabais sur certains modèles sélectionnés: à vous de voir quelle machine convient à vos envies et à votre budget!

Novice de l’art de l’espresso ou fin connaisseur du cappucino, votre niveau de maîtrise des boissons chaudes importe peu: la gamme de machines à café De’Longhi est pensée pour répondre à tous les besoins.

Que vous soyez à la recherche d’un modèle automatique ou manuel, l’expertise De’Longhi vous permet d’obtenir la tasse de café parfaite, et ce, à chaque utilisation.

Une machine pour chaque amoureux du café

Si vous aimez la rapidité des machines automatiques, mais recherchez la qualité supérieure d’une machine exceptionnelle, le modèle Dinamica Plus vous comblera. Suffit de presser un bouton pour obtenir l’une de ses 16 boissons de style barista!

L’application Coffee Link vous permet de personnaliser votre utilisation au maximum en créant des profils auxquels vous pouvez ajouter vos recettes favorites. La Dinamica Plus est d’ailleurs le choix de Brad Pitt, la nouvelle égérie de De’Longhi.

Suivez Brad Pitt dans sa quête de la tasse de café parfaite

Vous êtes plutôt du genre latte art? Si vous avez besoin d’un appareil prestigieux qui ne fait pas de compromis sur le goût, la Specialista Prestigio est tout indiquée pour vous. Cette machine à café vous permet d’obtenir du lait à microtexture grâce à sa buse de qualité commerciale, un indispensable pour qui veut façonner des dessins dans son café au lait. Le moulin à café intégré, lui, donne la dose parfaite de grains fraîchement moulus à chaque utilisation.

L’appareil comprend également la technologie de mouture par capteur intégrée, le bourrage intelligent, la pré-infusion dynamique et le contrôle actif de la température, des innovations pensées spécialement pour ceux qui savent que la somme des menus détails est la clé d’un espresso réussi.

Prenez le temps de savourer une tasse de café perfetto avec l’aide de De’Longhi en vous offrant la machine de vos rêves grâce à leurs rabais généreux du Black Friday!