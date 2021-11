Conflit à la SAQ: des distilleries québécoises touchées

La grève dans les entrepôts de la Société des alcools du Québec, entamé lundi, a déjà causé des répercussions importantes sur la chaîne d’approvisionnement dans les succursales.

Des distilleries de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont été directement touchés par le conflit de travail dans les entrepôts de la SAQ. C’est notamment le cas de la nouvelle Crèmette de la distillerie Wabasso de Trois-Rivières qui devait se trouver partout sur les étals de la SAQ, lundi, mais qui en raison du débrayage, dort dans l’arrière-boutique.

Les commandes de la distillerie sont quant à elle prises dans le néant, a constaté le cofondateur de l'entreprise, Maxime Vincent. «Elles sont parties, mais pas réceptionnées. Et tant que ce n’est pas réceptionné, ce n’est pas payable. Ça vient de nous mettre du plomb dans l'aile», a fait savoir M. Vincent.

Le problème est le même à la distillerie du Quai à Bécancour, qui a elle aussi sorti un nouveau produit récemment. «Quand on sort un nouveau produit, c'est beaucoup d'investissements pendant plusieurs mois qu'on n'a pas de retour sur ces investissements», a expliqué le directeur, Jean-François Rheault.

Le Québec compte plus d'une soixantaine de microdistilleries qui crée environ 350 produits différents par années. Pour la directrice générale de la distillerie Mariana de Louiseville, Nathalie Laberge, les distilleries peuvent supporter quelques jours de grève, mais pas beaucoup plus. «Si ça dure deux à trois semaines, c'est sûr qu'ils ne seront pas capables de revenir en arrière et fournir toutes les SAQ à temps pour le temps des Fêtes», a-t-elle dit.

Pour accommoder les consommateurs, la distillerie Wabasso entend tenir quelques journées porte ouverte pour vendre directement ses produits. Ils devront toutefois payer la SAQ comme si la société d'État avait vendu elle-même le produit.