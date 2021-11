Début des audiences du CRTC pour l’acquisition de Shaw par Rogers

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) a amorcé lundi son étude sur la mégatransaction qui verrait Rogers avaler Shaw pour la modique somme 26 milliards de dollars.

L’annonce d’une éventuelle fusion avait été faite le printemps dernier, mais elle avait soulevé des inquiétudes de certains acteurs qui craignent que la transaction fasse disparaître une partie de la concurrence dans les milieux de la télévision, de l’internet et des cellulaires.

À l’heure actuelle, Roger détient 10,9 millions d’abonnés à son réseau sans fil, faisant de lui le plus grand joueur sur le marché, selon des données de l’Association canadienne des télécommunications sans fil.

Or, en fusionnant avec Shaw, Roger mettrait la main sur Freedom mobile qui compte présentement 1,8 million d’abonnés au Canada.

«On paie les prix les plus hauts à travers le monde pour nos services cellulaires, pour l’internet. Cette entente va rendre la situation encore plus difficile. Donc, on est tellement contre ça», déplore le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh.

Le grand patron de Rogers, Edwards Rogers, était quant à lui présent à cette première journée d’audience – une première apparition publique depuis la bataille qu’il a livrée à sa sœur et sa mère pour le contrôle de l’entreprise fondée par son père.

M. Rogers et Brad Shaw, grand patron de Shaw, ont plaidé que la fusion était nécessaire pour assurer des investissements pour offrir des services modernes à tous leurs clients. Les deux hommes estiment que l’entreprise fusionnée leur permettra de mieux concurrence avec les géants du numérique comme Netflix.

Les audiences doivent se poursuivent toute la semaine.