Half Moon Run: deux EP regroupés et une tournée québécoise

Half Moon Run va partir en tournée le printemps prochain et, d’ici là, vendredi pour être précis, le groupe va lancer un album regroupant ses récents EP Seasons of Change et Inwards & Onwards.

Un vinyle sera même offert, seulement en magasin, lors de la Journée des disquaires de vendredi.

Les gars vont sillonner le Québec en mars et en avril 2022. Une dizaine de villes ont été inscrites à leur agenda de tournée, dont Trois-Rivières (24 mars), Brossard (27 mars), Laval (14 avril) et Joliette (16 avril). Ils seront de retour à Montréal pour deux concerts présentés à guichets fermés les 5 et 6 juillet.

Les billets pour la tournée québécoise vont être mis en vente jeudi, en ligne (halfmoonrun.com/#tour).

