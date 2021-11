Investissement de 3 milliards de dollars pour les logements abordables

Les gouvernements du Québec et du Canada se sont entendus pour investir plus de trois milliards $ dans la construction et la rénovation de logements abordables.

• À lire aussi: Mise à jour budgétaire: QS propose de doubler le crédit d’impôt pour solidarité

Selon le communiqué de la Société d'habitation du Québec, 279 millions de dollars serviront à la construction de plus de 3 000 logements sociaux entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2028.

«Avec les sommes investies, notre Québec sera encore mieux positionné pour relever les défis qui l'attendent en habitation à court et à moyen terme. [...] Ce sont 3,7 milliards de dollars qui auront des effets concrets dans la vie des Québécoises et Québécois de toutes les régions», a fait valoir la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

L’entente Canada-Québec sur le logement prévoit d’allouer deux milliards $ à la rénovation du parc de HLM et au maintien de l'aide aux locataires. Un milliard avait été alloué depuis 2018. Actuellement, la moitié des HLM qui étaient, avant 2018, dans un état coté «E ou D» n’ont pas encore été rénovés. Cela représente environ 25 000 logements.

Plus de 847 millions $ permettront d'apporter une aide supplémentaire aux bénéficiaires du programme Allocation-logement. Présentement à 100$, le montant d'aide maximale du programme sera rehaussé progressivement pour atteindre un maximum de 150 $ par mois en 2024.

La Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec a réagi en remerciant la ministre «pour sa décision en faveur des familles et des personnes âgées à faible revenu» via un communiqué lundi.

L’annonce n’a cependant pas convaincu Québec solidaire.

«3000 logements en six ans, c’est à peine 500 par année, a réagi le Andrés Fontecilla. On est bien loin des 50 000 logements sociaux réclamés par les groupes en logement. Tout ça dans un contexte où la ministre n’a même pas complété sa promesse de réaliser les 15 000 logements attendus depuis les libéraux!»

«À quelques jours de la mise à jour économique du gouvernement, la ministre Laforest a préféré recycler une annonce vieille d’un an au lieu d’annoncer des investissements supplémentaires pour construire de nouveaux logements sociaux. Pas un sou de plus n’est prévu pour s’attaquer à la grave pénurie de logement social et abordable», a poursuivi le responsable pour Québec solidaire en matière de logement.

À VOIR AUSSI