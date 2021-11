Legault évoque à nouveau le retour des Nordiques

Le premier ministre François Legault a une fois de plus évoqué le retour des Nordiques, lundi.

M. Legault a été questionné sur le retour des Nordiques en marge de sa rencontre avec la mairesse Valérie Plante, à Montréal, cet après-midi.

« J’ai parlé à Gary Bettman. Ça fait un certain nombre de mois. Il y a un aréna, un amphithéâtre qui a été construit à Québec. Qui est très beau », a répété François Legault.

Ce dernier a insisté sur l’importance de réunir les conditions gagnantes dans ce projet.

« Il y a une volonté d’avoir une équipe à Québec. Si on est capable, Éric Girard et moi, de mettre ensemble les différents blocs : l’amphithéâtre, les investisseurs. Évidemment, il y a le défi des deux réseaux de sports, que ce soit RDS Bell et TVA Sports Québecor. Ce n’est pas simple de mettre tout ça ensemble », a-t-il ajouté.

Avant de changer de sujet, le premier ministre Legault a comparé le marché de Québec avec Ottawa et Winnipeg

« Je pense que les gens de Québec, de l’Est-du-Québec, aimeraient bien revoir les Nordiques. Je me dis que si Ottawa et Winnipeg sont capables d’avoir une équipe, on devrait être capable d’en avoir une à Québec. »

-Avec la collaboration de Marc-André Gagnon

