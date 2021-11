NFL: les Bills de Buffalo dans le pétrin

Les Bills se sont fait passer dessus par un train face aux Colts. Conséquence de cette dérape monumentale, ils glissent aujourd’hui au deuxième rang de la division Est de la conférence américaine, derrière... tiens, tiens, les Patriots !

Il n’y a pas si longtemps, les Bills présentaient un solide dossier de 5-2. Les Patriots, à 2-4, semblaient infiniment loin derrière. Cette division, il n’y avait plus de doute, était celle des Bills.

C’est dire à quel point le vent peut souffler fort et tout chambouler l’ordre établi dans la NFL en un rien de temps.

Depuis ces temps qui semblent aujourd’hui lointains, les Patriots ont remporté leurs cinq derniers matchs ; ils ont maintenant sept victoires et quatre revers.

Les Bills ont perdu trois de leurs cinq plus récents duels et présentent une fiche de six victoires et quatre défaites.

Il n’y a, bien sûr, rien de décidé, puisque les Bills et les Patriots s’affronteront deux fois dans les cinq prochaines semaines.

Donc, le portrait de la division ne se décidera pas en fonction des faux pas du moment par les Bills ni des bons coups actuels des Patriots. Il n’en demeure pas moins que la fortune sourit aux Patriots à l’heure actuelle.

Pas de constance

Étrangement, les Bills semblent incapables de maintenir toute forme de constance. Ils n’ont pas été en mesure de remporter deux matchs de suite depuis les semaines 4 et 5, quand ils ont signé ce qui devait être leur victoire de marque, face aux Chiefs.

Depuis, c’est un déstabilisant tour de manège que cette équipe offre semaine après semaine.

Une défaite crève-cœur contre les Titans. Une courte victoire contre les Dolphins. Un revers impensable contre les Jaguars. Un retour en selle formidable face aux Jets. Un écrasement en règle face aux Colts...

Dans la dévisse d’hier, la défensive a été piétinée sans retenue par le porteur de ballon Jonathan Taylor.

Les 264 verges au sol concédées aux Colts constituent le pire total de la défensive des Bills lors des cinq dernières saisons. D’accord, le secondeur Tremaine Edmunds et le plaqueur Star Lotulelei manquaient à l’appel, mais quand même...

Les Bills sont généralement très performants contre la course, mais quand un gros porteur physique s’amène, comme ce fut le cas face à Derrick Henry à la mi-octobre, le scénario change rapidement. C’est un élément qui pose problème.

À l’attaque, pour un troisième match de suite, les Bills ont commis au moins deux revirements. Il faut rapidement corriger la situation.

Les Bills ont trop de talent pour perdre la lutte dans leur division. Ils doivent encore être considérés comme favoris dans la course. Face aux Patriots, de tels matchs décousus ne suffiront pas, toutefois.

Taylor, joueur le plus utile ?

Pour les Colts, la victoire est énorme, car ils se maintiennent dans la course aux séries. S’ils se qualifient en bout de parcours, le porteur Jonathan Taylor devra être considéré comme un candidat logique pour le titre de joueur le plus utile.

Ses cinq touchés contre les Bills s’avèrent un record de franchise. Il produit avec férocité chaque semaine, avec 15 touchés et neuf matchs de plus de 100 verges de la ligne de mêlée.

Aucun porteur n’a été élu joueur par excellence depuis Adrian Peterson, en 2012. Si les Colts passent en éliminatoires, ils le devront à leur porteur de deuxième année.

GAGNANTS

Jonathan Taylor

Avec 185 verges au sol, 19 sur des réceptions et cinq touchés, Jonathan Taylor a de nouveau montré qu’il serait l’un des meilleurs porteurs du circuit pour les années à venir. L’as des Colts a connu un huitième match de suite avec au moins 100 verges de la ligne de mêlée et un touché.

Justin Jefferson

Kirk Cousins aurait pu être cité aussi dans cette rubrique, mais le receveur Justin Jefferson a été spectaculaire avec 169 verges et deux touchés, dont un superbe touché en fin de quatrième quart.

Ron Rivera

L’entraîneur-chef de Washington a vaincu son ancienne équipe en Caroline, devant une foule surexcitée du premier départ de Cam Newton. Ses hommes ont gardé leur calme et remporté un deuxième match de suite pour rester en vie dans la course aux séries.

Jalen Hurts

Ses chiffres par la passe ne sont pas spectaculaires (13 en 24, 147 verges), mais le quart-arrière des Eagles a inscrit trois touchés au sol, dont un sublime. Hurts est en train de se magasiner une autre saison comme partant l’an prochain.

Steve Spagnuolo

Le coordonnateur défensif des Chiefs a redressé une défensive qui semblait horrible en début de saison. Les Chiefs ont privé les Cowboys d’un touché, eux qui en avaient inscrit au moins deux à tous leurs matchs cette saison.

PERDANTS

Ryan Tannehill

Le quart-arrière des Titans a connu un match horrible de quatre interceptions. On aurait pu croire que les Titans auraient appris de leur défaite minable contre les Jets en début de saison, mais ils se sont de nouveau abaissés à leur niveau de compétition face aux Texans.

Les Bears

Donc, les Bears sont incapables de battre des Ravens privés de leur quart-arrière (Lamar Jackson), de leur meilleur receveur (Marquise Brown) et de leurs trois meilleurs porteurs de ballon ? En plus, Justin Fields s’est blessé. Une journée cauchemardesque...

Les Saints

Les Saints ont laissé échapper leurs trois derniers matchs, une première depuis 2016. Trevor Siemian a lancé deux interceptions. Il ne sera manifestement pas la solution, même temporaire.

L’arbitrage

Encore quelques décisions douteuses cette semaine, mais la plus flagrante aura été celle de punir le porteur des Chiefs Clyde Edwards-Helaire pour avoir pointé du doigt le secondeur Luke Gifford sur un touché... Les punitions pour provocation sont un fléau.

Les Seahawks

L’équipe présente un dossier de 3-7 pour la première fois depuis 2009. Russell Wilson a perdu trois départs de suite pour la première fois de sa carrière. Les Seahawks sont 1-4 à la maison. Bref, rien ne va plus.

5 moments clés de la semaine

1. LE « DOC » DE RETOUR

Photo USA TODAY Sports

Laurent Duvernay-Tardif n’aura pas mis de temps à faire sa place sur l’alignement partant des Jets. La semaine dernière, il avait été en uniforme, mais n’avait pas vu de terrain à l’offensive. Cette semaine face aux Dolphins, il a retrouvé son poste de garde à droite et a bien paru dans la défaite. Les Jets misaient sur les cinq mêmes partants depuis la semaine 2 et cette séquence de huit matchs fut leur plus longue depuis 2015. Il était clair que « LDT » allait supplanter Greg Van Roten.

2. ENCORE DARIUS SLAY !

Photo AFP

Au chapitre des gros jeux défensifs, peu de joueurs font mieux par les temps qui courent que Darius Slay, des Eagles. À la fin du deuxième quart, Slay a procuré un bon coussin aux siens quand il a ramené une interception pour un touché. Il a ainsi inscrit son troisième touché des quatre dernières semaines !

3. LONG JEU POUR TUA

Photo AFP

Depuis le début de sa carrière, Tua Tagovailoa se fait reprocher de ne pas être un adepte du long jeu. Face aux Jets, il a lancé une passe de touché de 65 verges à Mack Hollins, son plus long jeu à ce jour. Tagovailoa a fui la pression pour repérer Hollins à l’autre bout du terrain. Mine de rien, les Dolphins ont remporté trois matchs de suite.

4. TOUJOURS DU SUSPENSE

Photo AFP

Les Vikings sont les rois incontestés du suspense. Neuf de leurs dix matchs se sont terminés sur le dernier jeu de la rencontre.

Cette fois, c’est un placement de 29 verges de Greg Joseph qui a mis fin au débat face aux Packers, sur le dernier jeu du temps régulier.

À trois reprises, ils se sont retrouvés en prolongation. Ça devient une habitude.

5. MCCOY TIENT LE FORT

Photo AFP

Les Cardinals, toujours privés de Kyler Murray, ont signé un deuxième gain en trois matchs avec le quart-arrière Colt McCoy. En fin de match face aux Seahawks, ces derniers se sont approchés à trois points des Cards, mais McCoy a orchestré une poussée offensive de 10 jeux sur 67 verges qui a mené au touché de James Conner pour écarter pour de bon les Seahawks.