Les wokes sont des complotistes de gauche

Avez-vous vu à quel point les militants qui voient du racisme, du sexisme et de l’homophobie partout au Canada restent silencieux devant les pays où les minorités religieuses sont enfermées dans des camps, où des fillettes sont vendues à l’encan et où on jette les homosexuels en bas du dixième étage ?

Quand vient le temps de critiquer ces pays, nos « guerriers de la justice sociale » ne sont jamais là.

LE COURAGE DES WOKES

Mais quand c’est le temps de critiquer la « misogynie » d’une toune de Noël des années 1950 que tout le monde avait oubliée, oh là là, tassez-vous, les wokes montent aux barricades !

Vite, il faut bannir cette chanson des ondes ! Inscrire le nom de son interprète sur une liste noire !

Et s’il reste des 45 tours de cette toune immonde, il faut les jeter dans le brasier même où l’on a fait brûler de vieux Lucky Luke !

Il en va de l’avenir de l’humanité !

C’est ce qu’on appelle « choisir ses combats ».

On s’excite pour des niaiseries, mais on reste de glace devant de véritables atrocités...

Critiquer la Chine ? L’Iran ? L’Arabie Saoudite ?

Mais... Vous n’y pensez pas ! C’est raciste, voyons !

On ne critique pas les pratiques culturelles des autres pays ! C’est du colonialisme ! Ça leur appartient !

Alors qu’un humoriste québécois blanc qui se demande s’il existe vraiment une culture du viol au Québec, ça, c’est un monstre !

Un individu toxique !

Vite, il faut le faire taire !

C’est qu’on est courageux, chez les wokes ! On n’a pas peur de s’en prendre aux véritables ennemis du progrès !

LA CRÈME DE LA CRÈME ?

Plus je regarde aller les militants wokes, plus je trouve que ces gens sont aussi bas de plafond que les antivax et les complotistes.

Oh, ils se donnent des airs de grands intellectuels ! La fine fleur de la pensée universitaire, la fine pointe du progrès social !

Et ça vous cite Gilles Deleuze ! Jacques Derrida ! Michel Foucault ! Les grands maîtres de la French Theory et du déconstructionnisme social !

Mais quand on gratte un peu, on s’aperçoit que la plupart de ces militants ne sont pas plus brillants que les zozos qui croient que la Terre est plate.

Ils ont juste une meilleure stratégie marketing, c’est tout.

Moins de boutons dans la face, plus de dents dans la bouche, et des lunettes plus stylées.

C’est plus difficile de les imaginer tout nus devant leur ordi à trois heures du matin avec un sac de Doritos entre les cuisses.

Mais ils nagent dans les mêmes eaux boueuses que les conspirationnistes.

À Toronto, des wokes ont réussi à faire annuler une conférence d’une des plus grandes criminalistes au pays (Marie Henein) sous prétexte que les avocats qui défendent des agresseurs présumés sont infréquentables et dangereux !

Faut-il ne rien connaître du système de justice !

C’est ce qui différencie les démocraties des dictatures ! Le fait qu’en démocratie, même les pires crapules ont droit à une défense pleine et entière !

LE CLUB DES DÉCONNECTÉS

En fait, les complotistes et les wokes sont les deux faces d’une même pièce.

Ils sont tellement obsédés par leurs petites théories qu’ils en oublient les faits et la réalité...