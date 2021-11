Ottawa adopte un décret pour sauver la rainette faux-grillon à Longueuil

Un décret d’urgence a été adopté lundi par Ottawa pour sauver la rainette faux-grillon à Longueuil, un geste réclamé depuis longtemps par les écologistes afin d’aider à maintenir en santé l’habitat essentiel de cette espèce menacée d’extinction.

«Les données scientifiques confirment que la protection de cette population en particulier est primordiale pour la survie et le rétablissement de l’espèce en général», a déclaré le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault.

Le décret interdit une foule de travaux, dont «creuser, retirer, tasser ou labourer la terre», qui avaient jusqu’ici pour objectif de prolonger une portion de l’autoroute Béliveau pour le raccorder à un autre boulevard.

Le nouveau segment nécessitait la destruction d’une partie du boisé Du Tremblay, où se trouve l’un des habitats les plus importants de ce petit batracien.

La nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a annoncé sur Twitter avoir l’intention de «prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le milieu naturel». Elle «souhaite arriver à une entente tripartite avec Québec pour y parvenir».

Environnement Canada a fait savoir que sa décision est «fondée sur les meilleures informations disponibles, notamment les plus récents avis scientifiques ainsi que toutes les données et la documentation fournies par le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil et des organisations non gouvernementales».

Ottawa avait adopté un décret d’urgence similaire en 2016 pour mettre fin à un projet de développement résidentiel à La Prairie, qui menaçait un des habitats de l’espèce.

La rainette faux-grillon a été inscrite en 2010 sur la liste officielle des espèces en péril d’extinction.

La protection des espèces en péril est essentielle pour freiner l’appauvrissement de la biodiversité et atténuer les torts causés par les changements climatiques. Tous les Canadiens ont un rôle à jouer pour assurer la santé et la vitalité des écosystèmes du pays.

Le gouvernement du Canada reconnaît que des mesures urgentes s’imposent pour aider à rétablir la rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce qui figure sur la liste de la Loi sur les espèces en péril. Aujourd’hui, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, l’honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le gouvernement du Canada prend un décret d’urgence pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce à Longueuil, au Québec.

Le décret, dont la prise d’effet est immédiate, contribuera à protéger et à rétablir cette espèce en protégeant son habitat contre la destruction.

Le décret d’urgence donne suite à l’évaluation des menaces réalisée par Environnement et Changement climatique Canada, qui était fondée sur les meilleures informations disponibles, notamment les plus récents avis scientifiques ainsi que toutes les données et la documentation fournies par le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil et des organisations non gouvernementales.