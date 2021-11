Pandémie: une enquête indépendante redemandée par le PQ

La tenue d’une enquête publique et indépendante sur la gestion des trois premières vagues de la pandémie de COVID-19 a été réclamée une fois de plus par la députée péquiste Lorraine Richard.

«Il faut que soient dévoilés tous les rapports, tous les documents et toutes les grilles d’analyse ayant été remplis lors des visites réalisées dans les CHSLD au cours des trois premières vagues», a indiqué lundi par voie de communiqué la députée de Duplessis et porte-parole du Parti québécois (PQ) pour les aînés.

Mme Richard a également exigé que les témoignages entendus aux audiences de l’enquête du coroner soient rendus publics.

«De plus en plus de personnes réclament [l’enquête]; la CAQ doit aller de l’avant, autrement on croira qu’elle tente de cacher certains faits», a soutenu la députée.

Le Parti québécois a par ailleurs demandé que tous ceux qui ont joué un rôle dans la crise sanitaire soient entendus, aussi bien les présidents-directeurs généraux des CISSS et des CIUSSS que les membres des cellules de crise.

«Il faut le faire en mémoire des 5000 personnes qui ont perdu la vie, parfois dans des circonstances inhumaines, l’an dernier dans les CHSLD en raison de la COVID; il faut le faire pour ceux qui restent; il faut le faire pour leurs proches », a avancé Mme Richard.

