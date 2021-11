Parcours du bac de recyclage: connaissez-vous bien le système québécois?

Vous y déposez carton, aluminium et autres matières recyclables chaque jour de collecte, mais vous êtes-vous déjà demandé où vont ces résidus une fois déposés au bord du chemin?

Lorsque le contenu de votre bac de récupération se rend au centre de tri, les matières sont triées, puis mises en ballots. Par exemple, les ballots de boîtes de carton sont envoyés à un recycleur-conditionneur afin qu’ils produisent de la pâte à papier et des feuilles de carton, qui pourront par la suite être envoyées à une entreprise qui les transformera en de nouvelles boîtes de carton. On peut dire que de cette façon, la boucle est bouclée!

Mais connaissez-vous réellement l’ampleur de la chaîne de valeur du recyclage au Québec?

L’organisme RECYC-QUÉBEC a pour mission de sensibiliser les Québécois.es au tri des matières résiduelles, et ce, au travail comme à la maison. Grâce au travail de l'organisme et des citoyens engagés, notre système de recyclage est plus fort que jamais. Il permet de détourner 800 tonnes de matières chaque année!

La question que l’on se pose tous: quoi mettre dans le bac de récupération? La réponse: des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux.

Un Québécois sur deux jette dans le bac de récupération des articles ou des matières sans vérifier si elles peuvent être acceptées par leur collecte municipale. Pour savoir quoi mettre (ou pas!) dans votre bac, l’application mobile Ça va où? de RECYC-QUÉBEC est là pour vous aider.

Il est aussi bon de savoir qu’il vaut mieux réduire la quantité de produits que l’on se procure et réutiliser (ou même faire réparer!) ceux que l’on possède déjà avant de s’en procurer des neufs.

Testez vos connaissances sur le recyclage en répondant vrai ou faux à ces affirmations!

Quiz Question #1 La majorité des matières sont recyclées annuellement. Vrai Faux Vrai

80 % des matières entrant aux centres de tri sont recyclées chaque année. Question #2 Près de 100 % du carton mis au bac est recyclé par des entreprises d’ici. Vrai Faux Vrai

Au Québec, 100 % du carton mis au bac est recyclé par des entreprises locales. Question #3 En cas de doute sur la recyclabilité d’un objet, il faut le mettre automatiquement au recyclage. Vrai Faux Faux

En cas de doute, consultez l’application Ça va où? afin de faciliter le tri des matières recyclables. Question #4 Il n’y a que 5 % des citoyens qui n'affirment pas faire de la récupération. Vrai Faux Faux

En fait, il ne sont que 3 %! C’est 97 % des Québécois.es qui affirment récupérer! Question #5 Il vaut mieux jeter un pot souillé ou mal rincé que de le recycler. Vrai Faux Faux

FAUX. Il est possible de recycler tout pot de plastique ou de verre, même s’il contient encore un peu des résidus alimentaires! Partagez votre résultat sur Facebook

Suivez le parcours des matières que vous récupérez au quotidien

Du bac de recyclage à votre porte, le carton traverse plusieurs étapes avant de se retrouver, par exemple, dans les fibres de la boîte qui contient votre livraison de vêtements.

Voici le chemin parcouru par le carton dans le cycle de récupération:

1. D’abord, vous déposez la boîte de céréales vide dans votre bac, qui est ensuite versé dans le camion de collecte de matières recyclables.

2. Le carton se rend ensuite au centre de tri, où il est jumelé à des matières semblables.

3. Celles-ci sont ensuite acheminées à l’usine de production, qui achète le carton recyclé pour en produire du nouveau: pas de déchets!

4. Enfin, l’usine produit une boîte de carton qui elle est achetée par une entreprise de vêtements, qui vous livre votre commande devant votre porte.

Parcourez les étapes de la chaîne de valeur La collecte des matières recyclables Le tri des matières La transformation de la matière La création d'un tout nouveau carton 100% recyclé X

Faites votre part en misant sur les 3 R

Grâce à nos efforts collectifs, nous recyclons plus que jamais. Toutefois, nous devons continuer à travailler au quotidien pour assurer une meilleure gestion de nos déchets.

Heureusement, des outils existent pour vous aider à bien recycler et faire partie du mouvement. Vous souhaitez mettre l’épaule à la roue? Priorisez les 3 R – réduire, réutiliser et recycler – plutôt que d’acheter neuf!

Et comme 75% des matières résiduelles aux centres de tri proviennent des ménages québécois, il importe de faire notre part. Voici comment:

Réduisez

· Faites une liste d’épicerie et de magasinage pour éviter les achats impulsifs.

· Remplacez les achats d’objet à usage unique par des articles durables, comme les bouteilles d’eau réutilisables ou les sacs à lunch en tissu.

Réutilisez

· Réutilisez vos pots en verre et en plastique pour ranger vos restants de table ou vos denrées sèches (du riz, par exemple) et servez-vous de vos boîtes en carton vides pour l’emballage des cadeaux de Noël ou pour le bricolage avec vos enfants.

· Achetez usagé lorsque possible ou empruntez à vos amis ou à votre famille, au lieu d’acheter.

Recyclez

· Découvrez la version améliorée de l’application Ça va où? pour vous aider à bien recycler.

· Vérifiez les numéros sous vos contenants de plastique. Les municipalités et les centres de tri n’acceptent pas tous les types de plastiques.



Du centre de tri, de conditionnement ou de recyclage, votre bac de recyclage fait du chemin! Découvrez comment joindre le mouvement en consultant la plateforme de RECYC-QUÉBEC.