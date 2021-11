Professeur de création: Vincent Vallières va partager son bagage à «Star Académie»

Vincent Vallières se joint à «Star Académie» à titre de professeur de création pour partager toute son expérience des 25 dernières années.

• À lire aussi: William Cloutier lance un premier extrait de son album à venir

L’auteur-compositeur-interprète, qui a commencé à composer des chansons au milieu de l’adolescence après avoir reçu une guitare, va prendre part aux ateliers de création en alternance avec les deux autres nouveaux professeurs déjà confirmés, Louis-Jean Cormier et FouKi, ainsi qu’avec son amie Ariane Moffatt qui sera de retour dans le même rôle en janvier prochain à TVA.

«Je vais arriver devant eux avec beaucoup d’humilité», a dit Vincent Vallières en entrevue avec l’Agence QMI.

«Je n’ai pas de réponses toutes faites, je vais leur parler de mon expérience d’auteur, de compositeur, de certaines méthodes et du plaisir que j’ai, et de comment favoriser la créativité, a-t-il ajouté. Je vais leur parler de mon cheminement dans la création, vivre ça avec eux, voir comment ça va rebondir sur leurs perceptions à eux et sur les autres intervenants aussi, qui sont tous des artistes que j’admire.»

Vincent Vallières, qui a lancé cette année son huitième opus, «Toute la beauté n’est pas perdue», souhaite aussi «partager l’importance et la beauté de la langue française, et les multiples facettes que la langue française permet pour l’écriture de chansons» avec les 15 chanteurs qui entreront à l’Académie.

Vincent Vallières poursuit sa tournée «Toute beauté n’est pas perdue», entamée plus tôt cette année. Il fera sa rentrée montréalaise le 9 décembre prochain à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Hommage à Daniel Bélanger au premier variété

Daniel Bélanger sera par ailleurs l’invité d’honneur du premier variété de «Star Académie» le dimanche 16 janvier prochain, à compter de 19 h.

Le grand auteur-compositeur-interprète, qui se fait plutôt rare à la télé, va interpréter ses plus grands succès avec les aspirants académiciens.

Antoine, Lara, Gregory, Guylaine et Marc!

Rappelons que Marc Dupré sera aux commandes du grand variété du dimanche, porté par toute une équipe de TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes. Antoine Gratton sera le nouveau directeur musical.

Lara Fabian sera pour sa part de retour comme directrice de l’Académie. On sait aussi que Gregory Charles agira comme professeur de chant et orchestrateur des numéros du dimanche et que Guylaine Tremblay sera la nouvelle professeure d’interprétation, un cours qui reviendra chaque semaine.

L’ultime audition

Rappelons qu’avant le premier variété du 16 janvier, un rendez-vous spécial est prévu pour présenter l’audition finale des candidats retenus lors de la tournée des Auditions Star Académie. Quatre émissions de 30 minutes figureront à la grille de TVA, du 10 au 13 janvier, à 19 h 30, histoire de lancer la saison. Les juges qui seront de la partie pour cette dernière étape sont Lara Fabian, Gregory Charles et Guylaine Tremblay, avec des visites de Marc Dupré.

La quotidienne

Il y aura aussi la quotidienne de «Star Académie» à TVA, du lundi au jeudi, à 19 h 30, dès le 17 janvier. Le public pourra suivre l’évolution des académiciens à travers leurs interactions, ateliers et le post mortem hebdomadaire de Lara Fabian au Manoir Maplewood, de Waterloo, en Estrie.

La demande spéciale

«Star Académie» va proposer un nouveau segment baptisé «La demande spéciale», dans lequel un académicien va interpréter une pièce pour saluer une personne marquante pour quelqu’un du public. Il faut écrire à demandespeciale@staracademie.ca pour soumettre un nom, le titre de la chanson souhaitée et raconter l’histoire entourant cette personne spéciale.

Un grand prix de 125 000 $

La gagnante ou le gagnant de la prochaine édition mettra la main sur le grand prix de 125 000 $ alors que la ou le finaliste touchera 50 000 $. Chacun des 15 Académiciens pourra prendre part à l’album de «Star Académie», sous étiquette Musicor, en plus de recevoir une contribution de soutien à l’artiste de 10 000 $ provenant de QUB musique.

À VOIR AUSSI