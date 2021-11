Recevoir un conseil en échange d’un repas

Bénéficier d’un conseil gratuit avant Noël pourrait redonner près de 40 000 repas aux Banques alimentaires du Québec avec l’initiative du calendrier de l’avent de PVRH.

La firme de recrutement PVRH compte ajouter 5000 repas aux 35 000 distribués depuis le printemps 2020 avec son calendrier de l’avent pour entreprises.

En bénéficiant d’un conseil gratuit par jour, les entreprises participantes contribueront ainsi à fournir un repas de plus aux banques alimentaires.

Les entreprises qui se prêteront à l’exercice durant toute la période du calendrier, du 15 novembre au 17 décembre, permettront à PVRH de parrainer un enfant en lui offrant un cadeau d’une valeur de 50 $ pour son Noël. Ces cadeaux seront remis par la Fondation «Un cadeau pour un sourire» à des enfants qui sont soutenus par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et, plus précisément, par les Centres Jeunesse et les familles d’accueil.

Suzie Villeneuve, marraine de l’initiative, offrira un accès gratuit pour chaque enfant qui recevra un cadeau et un rabais de 25 % sur le prix des billets de son concert de Noël virtuel pour toutes les entreprises participantes.

«C’est tellement vibrant d’avoir l’opportunité d’offrir un présent à un jeune bénéficiant du soutien d’un Centre Jeunesse ou à un autre, qui a la chance de grandir dans une famille d’accueil», a expliqué Suzie Villeneuve.

Plus de 600 000 Québécois se tournent actuellement vers les banques alimentaires tous les mois.

