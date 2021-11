Red Sox: Alex Cora à Boston jusqu’en 2024

Le retour d’Alex Cora a convaincu les Red Sox de Boston, qui ont décidé de se prévaloir des deux années d’option figurant au contrat de leur gérant pour les saisons 2023 et 2024, lundi.

Cora en est à un deuxième séjour avec le club du Massachusetts. En janvier 2019, les deux parties s’étaient entendues pour se séparer après deux saisons et une Série mondiale en raison du scandale de signaux volés chez les Astros de Houston auquel Cora a pris part.

Suspendu pour l’entièreté de la saison 2020 par le baseball majeur, Cora est revenu avec les Red Sox pour la plus récente campagne. Il a aidé les siens à conserver un dossier de 92-70 durant le calendrier régulier. Sa formation s’est toutefois inclinée en six parties en série de championnat devant les Astros.

«Je suis plus que reconnaissant pour cette opportunité de gérer les Red Sox, a dit Cora dans un communiqué de l’équipe. Nous avons vécu tellement de moments spéciaux en tant qu'équipe et en tant que ville en 2021, mais nous avons encore des affaires inachevées à régler. Je suis enthousiasmé par l'état actuel de notre organisation et impatient de continuer mon travail avec les dirigeants, nos entraîneurs, nos joueurs et tous ceux qui rendent cet endroit si spécial.»

Cora a remporté trois fois la Série mondiale, soit en 2007 avec Boston comme joueur, en 2017 avec les Astros à titre d’instructeur au banc et en 2018 avec Boston en tant que gérant.