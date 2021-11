Suis-je justifiée de me taire?

Cela fera bientôt deux ans que je suis en relation amoureuse officielle avec un collègue qui travaille avec moi dans une de nos grandes entreprises de télécommunications. Au début de mon emploi il y a quatre ans, mon conjoint de fait a joué, je le reconnais, un rôle de mentor. Son aide m’a été précieuse pour apprendre les rudiments du travail de relations aux ventes. Puis je suis naturellement tombée amoureuse de lui, et lui de moi. Enfin je le croyais, car depuis la pandémie et le télétravail qui s’en est suivi, je trouve ma relation avec lui de plus en plus pénible et étouffante.

Les problèmes ont commencé lorsque nous avons reçu les résultats de l’évaluation des performances (satisfaction des clients) du printemps dernier. Mes résultats étaient les meilleurs de la division et je n’en étais pas peu fière. Lui aussi, prétendait-il, mais subtilement, son attitude à mon égard s’est modifiée, et pas pour le mieux. Même si ses propres résultats étaient plus qu’acceptables, on dirait qu’il n’a pas accepté que je sois meilleure que lui.

Depuis, je m’épuise à faire attention à tout ce que je lui dis pour ne pas le vexer ou le mettre en colère. J’évite de parler du travail, même s’il insiste, et je fais tout pour minimiser ma performance auprès des clients, en mettant ça sur la chance, l’avantage d’une voix féminine, le hasard, enfin n’importe quoi qui m’empêche de lui dire la vérité : je suis plus attentive, plus empathique, plus réactive auprès des clients, et je tente toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour les satisfaire, alors que lui est souvent sec, abrupt ou même parfois condescendant avec eux.

Certains jours, j’ai peur d’éclater et de lui dire ses quatre vérités en pleine face. Mais comme je suis certaine que ça marquerait la fin de notre relation, ce que je ne veux pas puisque je l’aime, je me retiens. Le problème, c’est que j’ignore pourquoi il a changécomme ça. Pouvez-vous m’aider à comprendre ?

Amoureuse écartelée

Je ne crois pas qu’il ait changé. Je crois simplement que tant que vous restiez sa subalterne, celle à qui il enseignait des choses, il pouvait dissimuler ce mauvais côté de lui qui ne supporte pas d’être supplanté. Son hyper susceptibilité est anormale. Ne pas être capable de supporter les succès de la personne qu’on aime au point de penser qu’ellenous porte ombrage dénote un être complexé. De votre côté, au nom de quoi acceptez-vous de minimiser ce que vous êtes réellement? Pourquoi accepter de le laisser jouer ainsi sur votre sentiment de culpabilité ? Pour lui permettre de ne pas faire face à sa réalité peut-être ? D’où vous vient cette envie de vous effacer pour permettre à l’autre de régner malgré des failles évidentes ? Un retour sur votre vie antérieure pourrait vous éclairer sur cette faille en vous. Vous ne faites d’ombre à personne avec vos talents et vous n’avez aucune raison de les minimiser pour satisfaire l’ego de quelqu’un mal dans sa peau comme lui.