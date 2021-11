Un nouveau spectacle pour Les 7 doigts de la main

Le nouveau spectacle Mon île, mon cœur de la compagnie Les 7 Doigts de la main sera présenté dès le 8 juin 2022 au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, lors du 13e Montréal Complètement Cirque.

C’est la première annonce faite par le festival en prévision de sa prochaine édition, qui va s’étirer du 7 au 17 juillet.

Et il s’agira de la première production à inaugurer le Studio-Cabaret, anciennement le Théâtre St-Denis 2.

Cette production, a-t-on indiqué lundi, se voudra un «cabaret de cirque immersif» et sera proposée en alternance en français et en anglais. C’est Shana Carroll qui a écrit les textes et qui assurera la mise en scène. Des numéros de cirque acrobatique, de théâtre, de danse et des éléments multimédias vont cohabiter, et le tout sera porté par une dizaine d’interprètes.

On a indiqué que le spectacle racontera «la ville à travers le parcours d’un nouvel arrivant, guidé jusqu’à Montréal par une relation amoureuse. La première étincelle, rapidement étouffée, laisse place à une autre flamme. Au fil de ce voyage émotif, ses intérêts se transforment, son amour pour Montréal se révèle, et la poursuite initiale d’un amour futile tracera la voie à une nouvelle relation, profonde et durable».

Les billets sont en vente dès ce lundi, en ligne.