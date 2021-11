Un service clé en main pour installer votre borne de recharge électrique

Vous songez à acquérir un véhicule électrique ou vous êtes déjà propriétaire? Vous savez certainement que l’accès à une borne de recharge de qualité est indispensable pour prendre la route sans souci!

Afin de dénicher l’appareil qui convient à vos besoins, mieux vaut se tourner vers une entreprise de confiance. En plus d’offrir son renommé service de vente et d’installation de chauffe-eaux électriques haut de gamme, HydroSolution offre maintenant l’installation clé en main de bornes de recharge pour véhicule électrique.

Un besoin pressant

Getty Images

On compte présentement environ 115 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes québécoises, et un objectif de 600 000 véhicules électriques doit être atteint pour 2026.

De plus, l’interdiction de la vente des véhicules à combustion sera effective à partir de 2035, ce qui indique nécessairement une importante demande à venir pour l’installation de bornes de recharge.

Bien sûr, il importe que ces bornes soient accessibles et fiables pour les propriétaires de véhicules sans émissions. C’est pourquoi, depuis peu, HydroSolution ouvre ses horizons vers l’électrification des transports en offrant la vente et l’installation de bornes de recharge de la marque FLO, conçues par l’entreprise québécoise AddÉnergie.

Celle-ci offre le plus grand réseau public de bornes de recharge au Canada, ce qui en fait un partenaire de taille pour HydroSolution.

Vers un avenir sans émissions

Getty Images/iStockphoto

Pourquoi HydroSolution veut-elle diversifier son offre de service au Québec, plus spécifiquement dans l’industrie des transports électrifiés?

Il s’agit en fait d’un retour aux sources, puisque l’entreprise partage un lien fort avec Hydro-Québec. En effet, HydroSolution a été mise sur pied par la société d’État en 1958 avant de devenir une entreprise du secteur privé en 2005.

Service hors pair, techniciens polyvalents et flotte de véhicules de service font déjà partie intégrante des opérations quotidiennes d’HydroSolution. L’installation de bornes de recharge requiert une structure qui semble être très similaire à celle présentement adoptée pour la division chauffe-eau.

Reconnue pour son service simple, facile et de confiance, HydroSolution souhaite appliquer la même philosophie à son nouveau service de bornes de recharge.

Une voiture électrique qui ne se charge pas (ou qui se charge mal), le risque de feu, de surcharge de la batterie ou de dommages matériels sont tous des dangers encourus par toute personne qui se procure une borne de recharge de mauvaise qualité ou qui est mal installée.

Évitez les soucis en vous tournant vers une entreprise québécoise de confiance et faites appel au service clé en main d’HydroSolution pour vous procurer une borne de recharge électrique.