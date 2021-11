Une lumière dans notre réseau de la santé

Les problèmes de notre réseau de la santé font souvent les manchettes ces temps-ci. Pour faire changement, pourquoi ne pas parler de la recette gagnante de certaines équipes qui fonctionnent bien ? Question de mettre un peu de lumière dans cette noirceur et d'insuffler un vent d’espoir.

Dans notre immense réseau de la santé québécois, il y a des équipes composées de multiples professionnels qui offrent des soins tout en considérant autant l’aspect physique que psychologique. Ces équipes incluent notamment des infirmières, des médecins, des physiothérapeutes, des psychologues, des neuropsychologues, des travailleuses sociales, des psychoéducatrices, des techniciennes en éducation spécialisée, des nutritionnistes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des audiologistes, des intervenantes en soins spirituels, etc.

Il arrive parfois que tous ces professionnels soient impliqués auprès du même patient. Comme quoi, chacun des professionnels a une expertise et un rôle unique! Ces équipes se retrouvent dans certains centres de réadaptation, dans certains hôpitaux ou CLSC, etc.

Les ingrédients essentiels

Quels sont les ingrédients de base de la réussite de ces équipes? La communication quasi-constante favorisée par des réunions fréquentes, les relations égalitaires, l’importance accordée autant à la santé physique qu’à la santé psychologique, l'engagement rapide des divers professionnels au besoin, le respect de l'expertise et de l’autonomie professionnelle de chacun. Il s'agit d'équipes où on ne demande pas à un professionnel de faire les tâches qui relèvent de l'expertise d'un autre puisqu'on comprend qu’ils ne sont pas interchangeables.

Grâce à cette cohésion et à ce respect, les patients et leurs familles sentent que tous les professionnels vont dans la même direction et communiquent un message cohérent, diminuant ainsi leur stress et augmentant leurs capacités d’adaptation. Ce qui, en retour, peut réduire le temps d'hospitalisation et les visites aux urgences.

Un ensemble de professionnels qui en arrivent à un ballet coordonné pour que les patients et leurs familles se sentent soutenus dans leur globalité. Un écosystème où chaque « élément » est essentiel.

«Le bon soin au bon moment»

Ces équipes utilisent pour la plupart un modèle de soins par étapes, c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement tous les professionnels qui sont engagés auprès du même patient dès le départ, même s’ils peuvent aussi l'être au besoin. Le concept du « bon soin au bon moment » est appliqué, c’est-à-dire que tous les professionnels sont disponibles rapidement et les rôles de chacun sont clairs.

Ce modèle ne peut fonctionner que si tous les professionnels sont accessibles. S’il manque un chaînon, les patients et les autres soignants en souffrent.

Prenons en exemple une équipe en milieu pédiatrique qui accueille un enfant à la suite d’un accident de voiture: la travailleuse sociale interviendra auprès de la famille dès le départ pour favoriser l'adaptation, soutenir et évaluer les besoins. La psychoéducatrice travaillera avec l’enfant pour l’aider à traverser cette période difficile et l’accompagner lors de procédures médicales parfois très stressantes.

Si, malgré ce soutien, l'enfant continue à présenter des difficultés affectant son rétablissement et son bien-être, on demandera l’expertise du psychologue. Par exemple, si le patient présente des symptômes d'anxiété importants, s'il s'oppose à ses traitements médicaux, s'il est déprimé et n'arrive pas à faire les exercices recommandés par la physiothérapeute, s'il présente des images intrusives (flashbacks) ou des cauchemars de l'accident l'empêchant de dormir, l'équipe demandera l'apport du psychologue. Au besoin, il interviendra dès le début. Ce serait le cas, par exemple, pour un enfant blessé qui doit composer avec le décès de membres de sa famille et qui présente des idées suicidaires.

Des équipes bienveillantes et efficaces

Oui, ces équipes interdisciplinaires à la fois bienveillantes et efficaces existent! Plusieurs d’entre nous en font partie! Assurons-nous de les conserver pour le bien de tous!

Mettons-les davantage en place, tant dans les groupes de médecine familiale afin de libérer les médecins de famille, que dans les CLSC, les hôpitaux, les centres jeunesses, les centres de réadaptation, etc.

N’oublions surtout pas que chaque professionnel est unique. Les efforts pour attirer et retenir chacun d’entre eux ne seront pas vains. Tant les patients que les travailleurs du réseau en ressortiront gagnants!

Karine Gauthier, psychologue/neuropsychologue, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

* La lettre est cosignée par plus de 50 professionnels de la santé (infirmières, travailleuses sociales, médecins, orthophonistes, psychoéducatrices, etc.)

Connie Scuccimarri, psychologue et administratrice de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Catherine Serra Poirier, psychologue, vice-présidente liaison de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Béatrice Filion, psychologue et vice-présidente secrétaire de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Loredana Marchica, psychologue et responsable des communications de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Youssef Allami, psychologue et administrateur de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Marc-André Pinard, psychologue et administrateur de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

