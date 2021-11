Vaccination des 5-11 ans: «la situation est rassurante pour les familles»

Les effets secondaires liés à la vaccination chez les 5 à 11 aux États-Unis sont presque inexistants ce qui est une très bonne nouvelle pour les familles québécoises selon la pharmacienne Diane Lamarre.

• À lire aussi - Vaccination des enfants: les premières doses de Pfizer arrivées dimanche

• À lire aussi - Le vaccin de Pfizer reste «100%» efficace chez les adolescents après 4 mois

Ce qui est intéressant selon la professeure, c’est que la FDA a approuvé le 29 octobre dernier, l’administration du vaccin Pfizer chez les enfants de 5 à 11 ans, ce qui donné du temps aux instances de la santé du Canada d’évaluer la situation.

«Aux États-Unis, ce sont 2 500 000 enfants qui ont reçu le vaccin alors quand on suit l’évolution des effets secondaires comme la myocardite et péricardite qui inquiétaient parce qu’on en avait vu chez les jeunes hommes surtout, on se rend compte que pour l’instant (...) la situation au Canada est plus claire et plus rassurante pour les parents»

Cette nouvelle est rassurante pour la pharmacienne parce qu’à pareille date on avait déjà environ 1 cas tous les 5000 doses chez les hommes et pour l’instant aucun signe de complication chez les enfants de 5 à 11 ans.

«Pour l’instant la réponse est très positive avec 90,7% d’efficacité chez les 5 à 11 ans avec une très bonne tolérance. Quelques petites complications comme une douleur au site de vaccination, des maux de tête et de la fièvre, mais pas plus d’effets secondaires que ça. On s’entend c’est très encourageant»

Cette vaccination chez les 5 à 11 ans, en plus du respect du port du masque donne de meilleures chances selon Mme Lamarre pour passer un temps des fêtes sécuritaire.

Rappelons que les premières doses pédiatriques sont arrivées au Canada et seront distribuées dans les prochains jours au Québec. C’est l’équivalent du tiers de la dose des adultes que les enfants recevront. Les flacons sont bien identifiés et sont d’une couleur différente pour s’assurer de ne pas mélanger les doses dans les centres de vaccination.