Voici comment votre épargne peut transformer la société

Après des mois de chamboulements, plus que jamais, nous savons à quel point nos actions individuelles et nos efforts collectifs au quotidien ont le pouvoir de changer le futur. Il suffit d’écouter nos convictions pour y arriver!

En épargnant avec un acteur du changement tel que Fondaction, vous avez non seulement le pouvoir de changer le sens de votre épargne, mais aussi la capacité de contribuer à un avenir meilleur pour vous ainsi que pour votre communauté.

Précurseur en finance durable depuis 25 ans, Fondaction offre un véhicule d’épargne simple et accessible.

En seulement quelques clics, vous pouvez avoir un impact positif, concret et durable. En optant pour des versements périodiques, vous pouvez programmer vos contributions directement à partir de votre compte en ligne. Les sommes sont prélevées automatiquement de votre compte bancaire à la fréquence que vous souhaitez et sont versées directement dans votre compte Fondaction.

De plus, le REER à Fondaction vous permet d’obtenir des crédits d’impôt de 30 % applicables sur les premiers 5 000 $ cotisés.

Comment est-ce possible?

D’abord, il faut savoir que Fondaction participe au développement économique du Québec en investissant au moins 65 % de son actif dans des entreprises québécoises.

Au total, ce sont 1,94 milliard de dollars qui ont été investis dans les PME québécoises par le Fonds au 31 mai 2021.

Réduire l’empreinte carbone, c’est aussi une priorité pour Fondaction. Au 31 mai 2021, on estimait que l’empreinte carbone de son portefeuille s’élevait à 22,6 tonnes de GES équivalent CO 2 par million de dollars investi. À titre de référence, il est estimé que les titres de l’indice S&P TSX composé généraient une empreinte de 72,7 tonnes de GES équivalent CO 2 par million de dollars de valorisation à la même date.

Les projets d’impact dans lesquels le Fonds a investi au cours de l’année 2019-2020 dans l’intention de lutter contre les changements climatiques ont permis d’éviter l’émission de plus de 940 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Ce chiffre équivaut aux émissions de plus de 250 000 voitures sur nos routes!

Avec ses actions qu’il mène depuis 25 ans, Fondaction reste fidèle à sa mission: être un précurseur de la finance durable. Voici quelques exemples d’entreprises et de projets partenaires de Fondaction, sous trois grandes thématiques.

L’agroalimentaire durable

Un adulte sur quatre au Québec comble près de 40 % de son apport énergétique quotidien en consommant des produits transformés à faible valeur nutritive.

Pour augmenter notre autonomie alimentaire et contribuer à de saines habitudes de vie, on favorise des formes de production plus locales, équitables, respectueuses de la biodiversité et ouvertes aux stratégies circulaires.

Par exemple, Fondaction investit dans les Viandes biologiques de Charlevoix, une entreprise familiale reconnue comme étant un chef de file dans le domaine, afin d’augmenter sa capacité de production. L’entreprise a été la première usine de transformation de produits carnés et de volaille biologique certifiés Ecocert au Québec.

Partenaire du créneau d’excellence AgroBoréal depuis 2018, Fondaction déploie 20 millions de dollars pour soutenir la filière agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, par exemple.

De jeunes entreprises comme Morille Québec sont ainsi propulsées dans leur développement et la mise en valeur de produits d’ici.

L’économie circulaire

En déployant le Fonds économie circulaire, premier du genre au Canada, Fondaction vise à encourager l’innovation et les échanges de nouvelles solutions de circularité entre de jeunes entreprises innovantes et de grandes entreprises.

Contrairement à l’économie linéaire, l'économie circulaire se soucie d’optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et écologiques afin de diminuer l’empreinte environnementale des biens et des services déployés.

Fondaction agit depuis longtemps sur le front de l’économie circulaire. Il a investi notamment dans l’entreprise Électrobac, qui permet aux consommateurs de déposer leurs petits appareils électroniques dans des bacs disponibles dans plusieurs points de collecte au Québec.

Plus récemment, il a apporté son soutien à Évolupak, concepteur d’emballages écologiques novateurs et durables, afin de lui permettre de se doter de nouvelles technologies et d’intégrer des fonctions additionnelles à sa chaîne de production.

Des villes et des communautés durables

Enjeu brûlant d’actualité, l’accessibilité à la propriété pose un problème en ville comme en région. Fondaction y voit, avec sa participation dans des projets immobiliers totalement innovants, comme la Coop des prés, en Estrie.

Coop des prés

Cette nouvelle forme d’actif immobilier, mise en place par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation et Fondaction, favorise un accès au logement et à la propriété. Elle permet aux acheteurs de recourir à un prêt hypothécaire et de devenir ainsi membre-propriétaire pour un prix inférieur à celui du marché.

Deux villes bénéficient déjà de telles coopératives d’habitation, et plusieurs autres ont démontré leur intérêt pour ce modèle durable et novateur.

Avec Fondaction , vous avez l’épargne à la bonne place!

La propriété des actions d’un fonds d’investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties; il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, et son rendement passé n’est pas indicatif de son rendement futur. Avant d’investir, veuillez consulter le prospectus.