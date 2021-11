MANCUSO, Vincenzo "Giacomo"

MANCUSO, Vincenzo

À Montreal, le 19 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Vincenzo "Giacomo" Mancuso, époux de Madame Tommasina Mancuso (née Cerminara) .Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 24 novembre 2021 de 15h à 17h et de 18h30 à 20h30, ainsi que le jeudi 25 novembre 2021 dès 10h au complexe funéraire:Les funérailles aura lieu le jeudi 25 novembre 2021 à 11h à l'église Madre Dei Cristiani, et de là au cimetière Rideau Memorial Garden.