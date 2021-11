BERTHIAUME CHAMPOUX Louise



À Joliette, le 17 novembre 2021, à l’âge de 78 ans, est décédée Mme Louise Berthiaume, épouse de M. André Champoux. Elle est partie rejoindre sa fille Isabelle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, son fils: Martin Champoux (Marie-Laure Gonnin); ses petits-enfants: Étienne Champoux, Charlotte Champoux et Léane Champoux; ses frères: Michel Berthiaume (Marguerite Bellemare) et Jean-Pierre Berthiaume (Marie-Claire Gadoury); ses beaux-frères et belles-soeurs: Michel Champoux (Pauline Gauthier), François Champoux (Doris MaRcouiller), Suzanne Champoux et Claude Champoux (Francine St-Onge), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s le samedi 27 novembre 2021 dès 13h à la:160 RUE DE CARUFEL, YAMACHICHEUne célébration aura lieu à 16h le jour même, au salon, suivie de l’inhumation au cimetière paroissial de Yamachiche.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers tout le personnel du Centre d’hébergement Saint-Eusèbe pour leur grande humanité.