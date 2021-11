GOYETTE, Jacqueline



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Jacqueline Goyette Lachapelle survenu à Montréal le dimanche 14 novembre 2021 à l'âge de 92 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel, Micheline et Nicole (Michel), ses petits-enfants, Sylvain, Annie (Daniel), Carine (Daniel), Éric (Maryse) et Valérie (Jean-François) et ses arrière-petits-enfants, Nicolas, Alexa et Jacob ainsi que ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 23 novembre 2021 de 17h30 à 21h. Les funérailles seront célébrées le mercredi 24 novembre 2021 à 13h dans le même complexe, et de là au cimetière La Purification.