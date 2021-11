[BALADO] Aux origines du risque

L’idée du risque existe évidemment depuis toujours, les hommes préhistoriques savaient bien qu’il y avait un risque de se blesser quand ils allaient chasser le mammouth.

• À lire aussi: [BALADO] Vikings: la carte du Vinland serait une fausse mappemonde

Aujourd’hui par contre, on spécule sur le risque. Plus c’est risqué, plus c’est payant.

Les assurances, comme d’ailleurs tout un tas d’experts, ont bâti leur fortune sur la gestion du risque dans la vie.

Quand a-t-on commencé à miser de l’argent, et pourquoi, outre le fait que ce soit payant?